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"Пропагандистский вброс": В Сети опровергли фейк о гибели российского солдата от рук боевиков в Сирии

17 декабря 2018, 22:39  •  69 • Политика
В Сети появилось опровержение сообщения западных СМИ о том, что в Сирии от рук протурецких формирований якобы погиб российский военнослужащий. "Это пропагандистский вброс на основании... реальной информации..." - пишут на одном из каналов в соцсетях.
В реальности, отмечает информисточник, смерть российского военного, проходившего службу на территории арабской республики, действительно имела место. Тем не менее повинны в ней никак не какие-то там "протурецкие повстанцы", а нечто более прозаическое.
Военнослужащий стал жертвой острого пищевого отравления, которое получил, находясь за пределами части. В результате именно оно и привело к его смерти. При этом, что характерно, западные СМИ перепутали также и место смерти военного.
Тот умер не в Сирии, а в России, куда был доставлен для оказания ему медицинской помощи в госпитале.
"Вражеские СМИ сообщают о "гибели российского солдата от рук протурецких повстанцев". Это пропагандистский вброс на основании следующей реальной информации: военнослужащий получил острое пищевое отравление (за пределами расположения), был экстренно доставлен в Россию и умер в госпитале", - отмечается в соцсетях.
Уитата приводится по сообщению телеграм-канала "Майор и генерал".

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