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"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском

07 августа 2021, 22:35  •  181 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала Германии неудобные вопросы о президенте Украины Владимире Зеленском. Её возмутил открытый пиар бывшего юмориста одним из изданий. "Пропаганда превыше всего?" - интересуется Захарова.
Речь идёт о публикации колумниста Deutsche Welle (DW) Сергея Руденко. Автор называет Зеленского "скромным еврейским парнем" и категорически не соглашается с ранее высказанным мнением Марии Захаровой о национализме.
"Скромный еврейский парень" <…> разве не стал давно известным актёром, успешным бизнесменом, а потом и президентом? Или пропаганда превыше всего для DW?" - интересуется представитель МИД России.
В своём Telegram-канале она отмечает, что юношеская скромность не является гарантией отсутствия радикальных взглядов в будущем. Принадлежность к какой-либо национальности не защищает от приверженности национализму.
Захарова подчеркнула, что её позиция, озвученная ранее, касалась националистической политики официального Киева. DW же акцентировали внимание на национализме украинского президента, исказив цитату русского дипломата.
"Интересно, сколько стоят пропагандистские агитки DW? Будьте добры, раскройте платёжки. Почём нынче обходятся немецкому налогоплательщику глупость, подлость и бездарность немецкой информационной машины?" - задала неудобные вопросы Мария Захарова.

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