"Пропаганда наивысшего уровня": Гордон назвал свои появления на российском ТВ единственными светлыми пятнами там

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью для Юрия Дудя назвал свои выступления по видеосвязи на российском политическом шоу "60 минут" единственными светлыми пятнами там. Он также отметил, что считает российские передачи пропагандой. "Это пропаганда наивысшего уровня", — сказал Гордон.

Если бы министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс, считает Гордон, то он был бы очень впечатлен, увидев российские ток-шоу и огорчился бы, "что он до этого не допер". При этом Гордон вновь подчеркнул, что считает эфиры политических передач на федеральных каналах нашей страны "циничной, беззастенчивой, наглой пропагандой".

Их единственная цель — обман населения. Они "вбивают" в "беззащитные мозги" российских граждан то, что нужно власти.

При это Гордон все же отметил, что считает, что такие ток-шоу все же смотрят и люди, желающие услышать альтернативную точку зрения. Именно потому он сам и не отказывается от выступлений на "60 минут" в режиме удаленной конференции.

"Это пропаганда наивысшего уровня", — сказал Дмитрий Гордон. При этом он подчеркнул: "Я пытаюсь донести до этой здравомыслящей части российской аудитории свои взгляды".

Обо всем этом Гордон рассказал в шоу Дудя на видеохостинге YouTube. Его цитаты приводятся по сообщению Lenta.ru.