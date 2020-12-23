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"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена

23 декабря 2020, 00:40  •  106 • Политика
Русским показали смешную пропаганду Джо Байдена - видеоролик, который должен был добавить ему голосов во время выборов на пост президента. Только вот ситуация там показана по-настоящему страшная. "Промывка мозгов продолжается", - пишут в Telegram.
Автор Telegram-канала "Расстрельный" продемонстрировал короткое видео, созданное компанией Stand For Better. Он пишет, что цель ролика - помочь Джо Байдену избраться, ведь только этот политик способен спасти Америку "от злых русских".
"Байден избрался, но на всякий случай промывка мозгов продолжается", - отмечает автор поста и радуется, что хоть плохую статистику по коронавирусу ещё на Россию не повесили.
В ролике сначала показывают крупным планом гроб, а потом камера отъезжает назад, и становится видно, что гробами выложен целый стадион, чуть дальше - много таких стадионов. Голос за кадром говорит, что в США больше 18 миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 300 тысяч смертей. Гробами умерших от этой болезни американцев можно заполнить 150 футбольных полей.
Дальше показывают встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Сообщается: пока гибнут американцы, Россия взламывает их национальные секреты, ядерные секреты.
"Цифры страшные, а пропаганда смешная", - считает "Расстрельный".
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