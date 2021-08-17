"Промолчал бы лучше": Горбачёву припомнили его ошибки в Афганистане

Экс-президент СССР Горбачёв высказался об Афганистане. К нему обратились: "Уж промолчал бы лучше. Или рассказал о своих ошибках".

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что необходимо извлечь уроки из провала военной операции США в Афганистане и не повторять ошибок американцев.

Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия её поддержала. Как и у многих подобных проектов, в её основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества,

- рассказал Горбачёв РИА Новости.

Политик отметил: "Надо было признать неудачу ещё раньше".

Горбачёв во время руководства СССР стал инициатором вывода советских войск из Афганистана. В интервью Горбачёв подчеркивал, что решение было принято после долгих обсуждений, решение поддержало и политическое, и военное руководство СССР, а также народ. СССР вывел армию из Афганистана 15 февраля 1989 года.

Михаил Сергеевич Горбачёв говорит об ошибках США в Афганистане. Уж промолчал бы лучше. Или рассказал о своих ошибках. Как предал советских военных в Афганистане и Восточной Европе,

- отметили авторы канала "Голос Мордора".

США начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. В 2021 году президент США Джозеф Байден объявил о выводе американского контингента. Власть президента Афганистана Ашрафа Гани пала после наступления талибов* на Кабул в августе.

*Талибан, талибы - террористическая организация, запрещённая в России.