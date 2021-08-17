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"Промолчал бы лучше": Горбачёву припомнили его ошибки в Афганистане

17 августа 2021, 14:30  •  124 • Политика
Экс-президент СССР Горбачёв высказался об Афганистане. К нему обратились: "Уж промолчал бы лучше. Или рассказал о своих ошибках".
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что необходимо извлечь уроки из провала военной операции США в Афганистане и не повторять ошибок американцев.
Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия её поддержала. Как и у многих подобных проектов, в её основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества,
- рассказал Горбачёв РИА Новости.
Политик отметил: "Надо было признать неудачу ещё раньше".
Горбачёв во время руководства СССР стал инициатором вывода советских войск из Афганистана. В интервью Горбачёв подчеркивал, что решение было принято после долгих обсуждений, решение поддержало и политическое, и военное руководство СССР, а также народ. СССР вывел армию из Афганистана 15 февраля 1989 года.
Михаил Сергеевич Горбачёв говорит об ошибках США в Афганистане. Уж промолчал бы лучше. Или рассказал о своих ошибках. Как предал советских военных в Афганистане и Восточной Европе,
- отметили авторы канала "Голос Мордора".
США начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. В 2021 году президент США Джозеф Байден объявил о выводе американского контингента. Власть президента Афганистана Ашрафа Гани пала после наступления талибов* на Кабул в августе.
*Талибан, талибы - террористическая организация, запрещённая в России.

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