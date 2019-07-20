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"Промокни за Соболь": Участники митинга в Москве вместо "оживления мертвецов" надули штурмовиков
20 июля 2019, 19:09 • 106 • Политика
В Москве начался митинг за допуск так называемых независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Судя по репортажам в Твиттере, участники акции вместо ожидаемого "оживления мертвецов" предпочли надувать штурмовиков из "Звёздных войн". Слоганом мероприятия назвали фразу "Промокни за Соболь".
Митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов, не сумевших зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму, начался на проспекте Сахарова.
Погода не особо благоприятствует мероприятию, так что острословы пишут в Твиттере: "Скоро дождик начнётся! Лозунг уже есть: промокни за Соболь!"
Соратница Навального Любовь Соболь - одна из самых ожидаемых фигур на акции. Её обещание устроить голодовку вызвало в соцсетях множество предположений о том, что она будет митинговать на носилках или в инвалидном кресле - при том что вне публичных мероприятий её видели вполне бодрой.
Телеведущий Владимир Соловьёв дал понять, что ждёт от митинга сеанса коллективного "оживления мертвецов" - например, покойников, подписи которых обнаружились в документах всё той же Соболь.
Однако, как отмечается в фоторепортаже "Новой газеты" в Твиттере, вместо этого участники митинга мокли под дождём, надували штурмовиков из "Звёздных войн" и изобретали новую игру с мячиком.
Фото: твиттер/Владимир Соловьёв
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