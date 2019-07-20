"Промокни за Соболь": Участники митинга в Москве вместо "оживления мертвецов" надули штурмовиков

Митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов, не сумевших зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму, начался на проспекте Сахарова.

Погода не особо благоприятствует мероприятию, так что острословы пишут в Твиттере: "Скоро дождик начнётся! Лозунг уже есть: промокни за Соболь!"

Соратница Навального Любовь Соболь - одна из самых ожидаемых фигур на акции. Её обещание устроить голодовку вызвало в соцсетях множество предположений о том, что она будет митинговать на носилках или в инвалидном кресле - при том что вне публичных мероприятий её видели вполне бодрой.

Телеведущий Владимир Соловьёв дал понять, что ждёт от митинга сеанса коллективного "оживления мертвецов" - например, покойников, подписи которых обнаружились в документах всё той же Соболь.

Однако, как отмечается в фоторепортаже "Новой газеты" в Твиттере, вместо этого участники митинга мокли под дождём, надували штурмовиков из "Звёздных войн" и изобретали новую игру с мячиком.

Фото: твиттер/Владимир Соловьёв