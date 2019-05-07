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"Променял на Гренландию": В Германии сочли неуважением отмену визита Помпео

07 мая 2019, 23:39  •  35 • Политика
Отмену визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию сочли там большим неуважением. В Берлине заподозрили, что американский политик променял поездку к немецким коллегам на Гренландию, где он пребывает сейчас.
В Германии буквально обиделись на Помпео, который отменил свой визит в эту страну. Причем информация об отмене появилась в последний момент, то есть прямо в день, когда он и должен был состояться.
При этом МИД ФРГ ограничился скупым сообщением из одной строчки - "мероприятие отменяется". В посольстве США Интерфаксу пояснили, мол, мероприятие отменили из-за неких неотложных дел.
Тем временем представитель "Свободной демократической партии" Александр Ламбсдорф в интервью немецкой радиостанции довольно резко высказался о действиях Помпео. Политик отметил, что подобные отмены визитов очень редки и это неординарный случай. "Если Помпео продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что для США эта страна важнее Германии", - отметил Ламбсдорф.
Отметим, что Помпео должен был встретиться в том числе с канцлером Ангелой Меркель. Как отмечает издание Rheinische Post, по политическому "весу" Меркель и Помпео в разных "категориях" в пользу первой, поэтому отмена последним встречи выглядит весьма странно и обретает особый смысл.

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