"Прольётся кровь": Польские читатели назвали цель провокации с танками на границе с Россией

Поляков возмутили попытки США развязать войну с Россией и сделать их пушечным мясом. "Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольётся немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе", - пишут они.

Польша в рамках учений отправляет на восток страны 700 военных с техникой, в том числе с танками "Леопард", пишет польское издание Wirtualna Polska. Читатели негодуют из-за того, что их страну натравливают на Россию.

Речь идёт о переброске военной техники в район города Бяла-Подляска, рядом с границей России. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что цель учений состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации. Польские читатели выразили большие сомнения по данному поводу.

Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольётся немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе,

- пишет читатель под ником WROZ.

Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны,

- добавляет Bafomet.

Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом,

- иронизирует nnooo…

Также поляки вспоминают, что, когда Россия и Белоруссия проводят учения на границе, на Западе поднимается вой о готовящемся вторжении. Когда же это делают страны НАТО, то никто и слова не говорит.