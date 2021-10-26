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"Прольётся кровь": Польские читатели назвали цель провокации с танками на границе с Россией

26 октября 2021, 22:50  •  145 • Политика
Поляков возмутили попытки США развязать войну с Россией и сделать их пушечным мясом. "Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольётся немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе", - пишут они.
Польша в рамках учений отправляет на восток страны 700 военных с техникой, в том числе с танками "Леопард", пишет польское издание Wirtualna Polska. Читатели негодуют из-за того, что их страну натравливают на Россию.
Речь идёт о переброске военной техники в район города Бяла-Подляска, рядом с границей России. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что цель учений состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации. Польские читатели выразили большие сомнения по данному поводу.
Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольётся немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе,
- пишет читатель под ником WROZ.
Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны,
- добавляет Bafomet.
Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом,
- иронизирует nnooo…
Также поляки вспоминают, что, когда Россия и Белоруссия проводят учения на границе, на Западе поднимается вой о готовящемся вторжении. Когда же это делают страны НАТО, то никто и слова не говорит.

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