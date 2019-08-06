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"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям

06 августа 2019, 14:09  •  264 • В мире
Президент Ирана Хасан Роухани заявил в прямом эфире, что "война с Ираном - мать всех войн", и поставил США жесткий ультиматум по санкциям, требуя отменить их. "Пролив за пролив", - подчеркнул Роухани, напомнив Вашингтону о свободе передвижения и экспорта нефти.
В прямом эфире государственного телевидения Ирана президент страны Хасан Роухани предупредил, что лежит в основе войн.
"Мир с Ираном - мать всего мира, война с Ираном - мать всех войн", - цитирует главу государства Reuters.
Так Роухани отозвался на ситуацию со введенными против Тегерана американскими санкциями. Президент Ирана поставил Вашингтону жесткий ультиматум и подчеркнул, что если в США хотят сесть с Тегераном за стол переговоров, то нужно отменить рестрикции.
"Пролив за пролив, - подчеркнул президент Ирана. - Не может быть, чтобы Ормузский пролив был свободным для вас, а Гибралтарский пролив - не свободным для нас".
Роухани напомнил Соединенным Штатам о свободе передвижения по проливам. В том числе обратил внимание Вашингтона на разрешение для Тегерана экспортировать нефть.
Напомним, ранее Иран захватил британский танкер Stena Impero возле Ормузского пролива за морские нарушения. Это было спустя две недели после того, как британские военные захватили иранский нефтяной танкер под Гибралтаром, обвиняемый в нарушении санкций в отношении Сирии.
Это усилило и без того существующую напряженность между Западом и Ираном. Очередной виток начался после того, как США самовольно покинули иранскую "ядерную" сделку и восстановили санкции против Тегерана. На днях Вашингтон продлил антииранские рестрикции и даже включил в "черный список" главу МИД Ирана.

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