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"Пролив между Мексикой и Канадой": Военный эксперт Литовкин предсказал исход ядерной войны

15 марта 2022, 14:25  •  185 • Политика
Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что последние шаги Вашингтона могут привести к страшным последствиям. Поднятие в воздух самолётов ТАСАМО говорит о том, что США готовы к ядерной войне. Но её исход известен заранее.
Сегодня поступила информация, что США подняли в воздух четыре самолёта ТАСАМО, которые предназначены для использования во время ядерной войны. Воздушные суда "Судного дня" были разработаны для коммуникации на случай ядерного противостояния.
Этот шаг, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, можно рассматривать не только как проведение учений и проверку Пентагоном своих систем ядерной боеготовности. "Это ещё и попытка оказать давление на нашу страну, показать, что они готовы к ядерной войне", - заявил эксперт в разговоре с Царьградом. И эти "игры" могут привести к страшным последствиям, предупредил Литовкин.
Потому что когда приводят в боевую готовность одна сторона и другая сторона, это может приближаться к Карибскому кризису № 2. Поэтому надо, чтобы хватило мудрости и у Соединённых Штатов, и у нас снять остроту этого момента,
- поделился тревогой наш собеседник.
Впрочем, Литовкин уверен, что у руководства России достаточно сил и трезвого рассудка, чтобы не поддаваться на эту провокацию.
"Знаете, я цинично скажу. У нас страна побольше, чем Соединённые Штаты, и мы их выдержим после их удара, а они не выживут, - добавил военный специалист. - Так что из Соединённых Штатов может получиться, как говорят в народе, пролив между Мексикой и Канадой".

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