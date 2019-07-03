|
"Прокуроры не готовы, сидят - краснеют": Вышинского оставили в СИЗО ещё на 12 дней
03 июля 2019, 20:54 • 64 • В мире
Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров. Журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского оставили в СИЗО до следующего судебного заседания, которое пройдёт 15 июля. Сам Вышинский не стал сдерживать эмоций: он, выступая в суде, с сарказмом попытался уточнить, хватит ли прокурорам времени быстро подготовиться к следующему слушанию. Он пояснил, что ему лично на изучение томов дела понадобилось более месяца. Он также иронично поддел представителей прокуратуры: "Не готовы, сидят - краснеют". Во время заседания журналист также указал, что его процесс стал результатом продолжающихся политических игр украинского генпрокурора Юрия Луценко.
Арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского по решению состоявшегося в среду, 3 июля, заседания оставили в СИЗО ещё на 12 дней. Следующее слушание пройдёт 15 июля.
Причиной срыва нынешнего слушания стало то, что представители прокуратуры попросту не подготовились к заседанию. Нечтоже сумняшеся прокуроры заявили, что не готовы, после чего взял слово сам Вышинский.
Он иронично поддел представителей прокуратуры: "Не готовы, сидят - краснеют". Вышинский связал расследование против себя с политическими играми нынешнего украинского генпрокурора Юрия Луценко.
Он также выразил надежду на то, что ситуация с приходом новой власти немного изменится.
Процесс затягивается
Представитель защиты Вышинского Андрей Доманский убеждён: процесс пытаются затянуть. Он указал, что информацию о доказательствах вины журналиста обвинение так и не представило стороне защиты.
Напомним, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко в комментарии "360" выразил солидарность с мнением защиты журналиста: украинская система пытается затянуть процесс. Он указал, что "и сторона решения, и суд находятся за рамками права".
Ревенко указал, что данное дело следует рассматривать в контексте политического.
"Это политическое дело, это беспрецедентное дело, потому что человеку вменяют в вину исполнение им своих профессиональных обязанностей", - подчеркнул он.
Донесём до ПАСЕ
Россия отслеживает ситуацию с арестованным Вышинским. При этом, как указал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, РФ, со своей стороны, будет обращаться с призывами к общественности.
"Также поднимем данный вопрос в ПАСЕ. Остаются только дипломатические и парламентские методы", - подчеркнул он.
Скриншот twitter.com/RadioStydoba
Политик отметил, что на данный момент новой власти в Киеве не хватает политической воли, чтобы поставить точку в этом деле.
"Позиция СБУ очень сильная и, к сожалению для Владимира Зеленского, он пока не имеет реального влияния. Думаю, что дело Вышинского будет использоваться и для торгов по морякам", - допустил сенатор, передаёт RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2019, 12:54
|
01 июля 2019, 00:39
|
27 июня 2019, 05:39
|
01 июля 2019, 00:39
|
27 июня 2019, 02:24
|
02 июля 2019, 02:39
|
02 июля 2019, 09:09