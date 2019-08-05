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"Прокол" Deutsche Welle и маршрут несанкционированной акции от посольства США: Захарова показала, как вмешиваются в дела России

05 августа 2019, 08:54  •  74 • Политика
МИД России готовит официальные обращения в адрес американских и немецких коллег, в котором будет рассказано о том, как их дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России на примере освещения несанкционированной акции в Москве. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В ходе программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, Мария Захарова обвинила американских дипломатов, а также журналистов немецкого издания Deutsche Welle в пропагандированное этой акции, организаторами которой выступили сторонники блогера Навального.
Если говорить об американском посольстве, то на его сайте были опубликованы подробнейшие маршруты движения участников этой несанкционированной акции в столице с точным "поминутным" хронометражем, и только в самом конце сообщения обнаруживалась просьба "избегать следования" по этим маршрутам.
Таким образом, практически вся опубликованная информация была дана для того, чтобы люди присоединялись к акции, считает Мария Захарова.
"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", — отметила официальный представитель МИД России.
Отметила дипломат и деятельность немецкого канала с государственными финансированием Deutsche Welle, которую она назвала "феноменальным проколом": издание откровенно призывало читателей выходить на несанкционированную акцию. Об этом также будет поставлено в известность МИД Германии.
При этом, напомнила Мария Захарова, Вашингтон постоянно пытается доказать, что именно Москва вмешивается во внутренние американские дела.
По мнению Юрия Коротченко, члена Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главного редактора журнала "Национальная оборона", США в российские внутренние дела вмешиваются постоянно и очень заинтересованы в том, чтобы и в России случилась "цветная революция".
По его словам, западный мир вообще очень заинтересован в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, создав максимально трудные условия для работы государственных органов власти.
Конечно, к нынешнему руководству страны есть претензии за просчеты во внутренней политике, тем не менее для укрепления суверенитета страны власти сделали очень многое. И именно это так раздражает "западных коллег", которым куда как больше нравилась "ельцинская" Россия 90-х годов.
"В данном случае деятельность посольства США и тех структур, которые работают под его крышей, а мы прекрасно понимаем, что там есть не только дипломаты, но и разведчики, укрепляет моральный дух отдельных представителей нашей несистемной оппозиции. Поэтому деятельность посольства США однозначно носит деструктивный характер вмешательства во внутренние дела РФ", — сказал Коротченко в беседе с Nation News.

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