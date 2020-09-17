"Прокололся" на родственнице: Глава Калмыкии снял министра с должности

"Освободить Адьяева Санала Борисовича от замещаемой должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия в связи с утратой доверия" - такой указ был опубликован на официальном сайте главы региона Бату Хасикова.

Снятие с должности произошло сразу после проведённой правлением по противодействию коррупции проверке. Во время неё всплыли нелицеприятные факты. В частности, были обнаружены многочисленные нарушения не только в самом ведомстве. Сам министр тоже "прокололся". На родственнице. Родню, судя по всему, деньгами не обидели.

"По итогам работы за 2019 год были премированы сотрудники министерства, в том числе свойственница министра, - сообщается на сайте управления по противодействию коррупции при главе республики. - При этом размер её премии превышал сумму премии других проходящих государственную службу на аналогичных должностях сотрудников".

Были и другие денежные претензии. Например, возникли вопросы по контролю ведомства за распределением субсидий и грантов, которые выдавались в рамках программ по развитию Калмыкии. Как итог - бюджетные нарушения и конфликт интересов по многомиллионной субсидии между замминистра и сельхозтоваропроизводителями.