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"Прокололся" на родственнице: Глава Калмыкии снял министра с должности

17 сентября 2020, 16:35  •  143 • Политика
Глава Калмыкии снял с должности регионального министра сельского хозяйства Санала Адьяева. Проверка на коррупцию показала многочисленные нарушения не только в самом ведомстве. "Прокололся" на своей родственнице и сам руководитель.
"Освободить Адьяева Санала Борисовича от замещаемой должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия в связи с утратой доверия" - такой указ был опубликован на официальном сайте главы региона Бату Хасикова.
Снятие с должности произошло сразу после проведённой правлением по противодействию коррупции проверке. Во время неё всплыли нелицеприятные факты. В частности, были обнаружены многочисленные нарушения не только в самом ведомстве. Сам министр тоже "прокололся". На родственнице. Родню, судя по всему, деньгами не обидели.
"По итогам работы за 2019 год были премированы сотрудники министерства, в том числе свойственница министра, - сообщается на сайте управления по противодействию коррупции при главе республики. - При этом размер её премии превышал сумму премии других проходящих государственную службу на аналогичных должностях сотрудников".
Были и другие денежные претензии. Например, возникли вопросы по контролю ведомства за распределением субсидий и грантов, которые выдавались в рамках программ по развитию Калмыкии. Как итог - бюджетные нарушения и конфликт интересов по многомиллионной субсидии между замминистра и сельхозтоваропроизводителями.

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