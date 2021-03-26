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"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
26 марта 2021, 23:30 • 82 • В мире
Затонувшее на озере Гурон американское судно Manasoo нашли лишь спустя 90 лет после крушения. Некоторые полагают, что трагедия произошла из-за проклятия, лежащего на корабле. Так или иначе, то, что нашли дайверы в трюме, оказалось просто невероятным.
Среди моряков считается, что судно нельзя переименовывать - если это сделать, то на корабль якобы можно навлечь проклятие. Это может быть простым мифом, но с судном под названием Macassa он сработал. Корабль 40 лет превосходно ходил по озеру Онтарио, но в 1928 году владельцам вздумалось его переименовать - судно стало называться Manasoo.
Буквально через пару месяцев произошла трагедия: корабль попал в шторм и пошёл ко дну. Специалисты говорили, что в катастрофе было виновато не проклятие, а несоблюдение норм перевозки грузов - на борту было 116 коров, которых погрузили в трюм кое-как, из-за чего корабль накренился.
Почти всем пассажирам удалось спастись, а вот коровы все до одной погибли. Но найти место крушения тогда так и не удалось, и постепенно о "проклятом судне" все забыли. Лишь спустя 90 лет дайверы случайно наткнулись на остов Manasoo. Их поразила одна деталь: в грузовом отделении находился раритетный автомобиль "Шевроле" 1927 года выпуска - он был в прекрасном состоянии и практически не пострадал от воды. Сейчас специалисты гадают, как извлечь машину на поверхность.
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