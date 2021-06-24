|
"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии
24 июня 2021, 01:25 • 96 • В мире
В Латвии потребовали от официального Минска объяснений за разрушенный забор у здания пустующей дипмиссии.
В Минске эвакуатор снес часть стены возле здания бывшего посольства Латвии. Ранее из Белоруссии были высланы посол и все сотрудники дипмиссии. Однако произвол белорусского эвакуатора не остался незамеченным Ригой. Так, на странице в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил негодование из-за снесенного забора.
"Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент", – написал Ринкевичс и поделился фотографиями разрушенного автомобилем кирпичного забора.
Глава министерства потребовал от Минска провести расследование по этому инциденту. Дипломат подчеркнул, что от республики они ждут "обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом".
Ранее в Минске эвакуатор снес часть стены у латвийского посольства в Минске, которое находится на улице Дорошевича.
В телеграм-канале "Желтые сливы" язвительно отреагировали на возмущения из Латвии.
"В Риге уже негодуют и топают ногами, хотя, как мы помним, дипотношения между странами разорваны и в посольстве обитает только один человек - следит за хозяйством. В то время, как Прибалтика строит стены, Беларусь их разрушает!" – отметил автор паблика.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2021, 01:00
|
19 июня 2021, 07:45
|
22 июня 2021, 19:10
|
19 июня 2021, 15:05
|
18 июня 2021, 23:30
|
20 июня 2021, 21:20
|
20 июня 2021, 03:55