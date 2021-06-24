"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии

В Латвии потребовали от официального Минска объяснений за разрушенный забор у здания пустующей дипмиссии.

В Минске эвакуатор снес часть стены возле здания бывшего посольства Латвии. Ранее из Белоруссии были высланы посол и все сотрудники дипмиссии. Однако произвол белорусского эвакуатора не остался незамеченным Ригой. Так, на странице в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил негодование из-за снесенного забора.

"Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент", – написал Ринкевичс и поделился фотографиями разрушенного автомобилем кирпичного забора.

Глава министерства потребовал от Минска провести расследование по этому инциденту. Дипломат подчеркнул, что от республики они ждут "обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом".

Ранее в Минске эвакуатор снес часть стены у латвийского посольства в Минске, которое находится на улице Дорошевича.

В телеграм-канале "Желтые сливы" язвительно отреагировали на возмущения из Латвии.

"В Риге уже негодуют и топают ногами, хотя, как мы помним, дипотношения между странами разорваны и в посольстве обитает только один человек - следит за хозяйством. В то время, как Прибалтика строит стены, Беларусь их разрушает!" – отметил автор паблика.