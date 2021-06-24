Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Коо...
Главная / В мире

"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии

24 июня 2021, 01:25  •  96 • В мире
В Латвии потребовали от официального Минска объяснений за разрушенный забор у здания пустующей дипмиссии.
В Минске эвакуатор снес часть стены возле здания бывшего посольства Латвии. Ранее из Белоруссии были высланы посол и все сотрудники дипмиссии. Однако произвол белорусского эвакуатора не остался незамеченным Ригой. Так, на странице в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил негодование из-за снесенного забора.
"Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент", – написал Ринкевичс и поделился фотографиями разрушенного автомобилем кирпичного забора.
Глава министерства потребовал от Минска провести расследование по этому инциденту. Дипломат подчеркнул, что от республики они ждут "обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом".
Ранее в Минске эвакуатор снес часть стены у латвийского посольства в Минске, которое находится на улице Дорошевича.
В телеграм-канале "Желтые сливы" язвительно отреагировали на возмущения из Латвии.
"В Риге уже негодуют и топают ногами, хотя, как мы помним, дипотношения между странами разорваны и в посольстве обитает только один человек - следит за хозяйством. В то время, как Прибалтика строит стены, Беларусь их разрушает!" – отметил автор паблика.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






96
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 14:25
Правительство Виктора Орбана разворошило осиный рой
23 июня 2021, 18:05
Британский депутат отключился после воплей "Волкова" о деньгах
23 июня 2021, 21:45
Французы не поверили в "наивность" эсминца Defender: "Опасная игра"
23 июня 2021, 18:05
Китайцы не пустили янки на свою космическую станцию? Не факт. Но – правда
23 июня 2021, 15:15
«Не может не беспокоить»: Путин отметил непрекращающееся усиление войск НАТО у границ России
23 июня 2021, 17:05
«Ловушка безопасности»: как развёртывание ПРО Aegis Ashore в Польше повлияет на стратегическую стабильность
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о "Северном потоке - 2"
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.