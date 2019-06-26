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"Произошло страшное". Пушков высмеял "разочаровавшуюся" в СЕ Украину
26 июня 2019, 10:09 • 41 • Политика
После того, как Совет Европы принял решение о восстановлении России в ПАСЕ, Киев отозвал из Совета Европы своего посла, а Павел Климким признался, что почувствовал "разочарование в ПАСЕ". "Произошло страшное: Совет Европы "потерял" доверие Киева", - с иронией прокомментировал эти события сенатор Алексей Пушков.
О решении восстановить Россию в правах в ПАСЕ на наших условиях, стало известно в ночь на 25 июня. Сообщение об этом вызвало неадекватную реакцию украинской стороны, которая пообещала обжаловать такое решение. Но для начала представители Украины устроили "показательные выступления" с выходом Борислава Березы, скандировавшего на камеры "русские – ублюдки".
Свое веское слово сказали и в МИД Украины. Раскритиковав решение СЕ, Павел Климкин заявил, что оно "еще аукнется всей Европе", добавив, что ПАСЕ с этого момента "лишилась доверия со стороны Киева", превратившись из лидера по защите прав человека в "посредственного менеджера".
Это заявление рассмешило российского сенатора Алексея Пушкова, который считает, что ограничиваться отзывом посла из СЕ не стоит, надо вернуть домой и всю украинскую делегацию.
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