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"Произошло страшное". Пушков высмеял "разочаровавшуюся" в СЕ Украину

26 июня 2019, 10:09  •  41 • Политика
После того, как Совет Европы принял решение о восстановлении России в ПАСЕ, Киев отозвал из Совета Европы своего посла, а Павел Климким признался, что почувствовал "разочарование в ПАСЕ". "Произошло страшное: Совет Европы "потерял" доверие Киева", - с иронией прокомментировал эти события сенатор Алексей Пушков.
О решении восстановить Россию в правах в ПАСЕ на наших условиях, стало известно в ночь на 25 июня. Сообщение об этом вызвало неадекватную реакцию украинской стороны, которая пообещала обжаловать такое решение. Но для начала представители Украины устроили "показательные выступления" с выходом Борислава Березы, скандировавшего на камеры "русские – ублюдки".
Свое веское слово сказали и в МИД Украины. Раскритиковав решение СЕ, Павел Климкин заявил, что оно "еще аукнется всей Европе", добавив, что ПАСЕ с этого момента "лишилась доверия со стороны Киева", превратившись из лидера по защите прав человека в "посредственного менеджера".
Это заявление рассмешило российского сенатора Алексея Пушкова, который считает, что ограничиваться отзывом посла из СЕ не стоит, надо вернуть домой и всю украинскую делегацию.
"Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил, — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

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