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"Произошло много странных вещей": США начали расследование происхождения коронавируса
19 апреля 2020, 20:10 • 50 • В мире
Власти США инициировали начало расследования, которое позволит установить происхождение коронавируса. "Произошло много странных вещей", - произнёс президент Дональд Трамп и поручил выяснить, из-за чего на самом деле возникла пандемия.
На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о проведении расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и его распространении по планете.
"Произошло много странных вещей. Мы намерены выяснить, что произошло. Это пришло из Китая, пострадали 184 страны и это очень плохо", – произнёс Трамп.
Подробности расследования сообщил телеканал Fox News. Главной версией, которой придерживаются в Соединённых Штатах, является утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане. Сотрудники разведки по крупицам собирают информацию о самой лаборатории и её работе, аналитикам поручили составить временную шкалу, на которой буквально по часам распишут, что происходило в самом начале. Версию, что SARS-CoV-2 создавался как биологическое оружие, не отвергли, но её отработка сейчас отложена.
По данным разведслужбы США, вирус изначально был естественным, его изучали, а потом в лаборатории изменили геном. Не исключается, что причиной утечки вируса стала деятельность доктора Ши Чжэнли, который разрабатывает противовирусные препараты и вакцины. Именно он ставил, по версии Соединённых Штатов, эксперименты над летучими мышами.
В материале американского СМИ сказано, что после завершения расследования результаты лягут на стол Дональда Трампа и его администрации. После этого в Белом доме примут решение, как и какую страну привлечь к ответственности за возникновение пандемии.
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