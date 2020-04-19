Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что так...
Главная / В мире

"Произошло много странных вещей": США начали расследование происхождения коронавируса

19 апреля 2020, 20:10  •  50 • В мире
Власти США инициировали начало расследования, которое позволит установить происхождение коронавируса. "Произошло много странных вещей", - произнёс президент Дональд Трамп и поручил выяснить, из-за чего на самом деле возникла пандемия.
На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о проведении расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и его распространении по планете.
"Произошло много странных вещей. Мы намерены выяснить, что произошло. Это пришло из Китая, пострадали 184 страны и это очень плохо", – произнёс Трамп.
Подробности расследования сообщил телеканал Fox News. Главной версией, которой придерживаются в Соединённых Штатах, является утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане. Сотрудники разведки по крупицам собирают информацию о самой лаборатории и её работе, аналитикам поручили составить временную шкалу, на которой буквально по часам распишут, что происходило в самом начале. Версию, что SARS-CoV-2 создавался как биологическое оружие, не отвергли, но её отработка сейчас отложена.
По данным разведслужбы США, вирус изначально был естественным, его изучали, а потом в лаборатории изменили геном. Не исключается, что причиной утечки вируса стала деятельность доктора Ши Чжэнли, который разрабатывает противовирусные препараты и вакцины. Именно он ставил, по версии Соединённых Штатов, эксперименты над летучими мышами.
В материале американского СМИ сказано, что после завершения расследования результаты лягут на стол Дональда Трампа и его администрации. После этого в Белом доме примут решение, как и какую страну привлечь к ответственности за возникновение пандемии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
19 апреля 2020, 03:10
"Скрывали": Huawei вслед за Европой решили наказать и в США
18 апреля 2020, 21:10
"Не парьтесь": Лукашенко раскритиковал подаренные Россией тесты на коронавирус
18 апреля 2020, 23:10
США десятками "глушилок" хотят усмирить Россию и Китай
19 апреля 2020, 04:10
"Оказались не готовы": Экс-тренер "Ахмата" рассказал о кошмаре в Испании
19 апреля 2020, 14:10
Пушистая "ведущая" ворвалась в эфир прогноза погоды и прославила хозяина на весь мир
19 апреля 2020, 10:31
Что мы празднуем на ПАСХУ?
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми...
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разми...
19 апреля 2020, 03:10
"Скрывали": Huawei вслед за Европой решили наказать и в США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
14 апреля 2020, 09:10
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя миллиарды
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.