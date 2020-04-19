"Произошло много странных вещей": США начали расследование происхождения коронавируса

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о проведении расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и его распространении по планете.

"Произошло много странных вещей. Мы намерены выяснить, что произошло. Это пришло из Китая, пострадали 184 страны и это очень плохо", – произнёс Трамп.

Подробности расследования сообщил телеканал Fox News. Главной версией, которой придерживаются в Соединённых Штатах, является утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане. Сотрудники разведки по крупицам собирают информацию о самой лаборатории и её работе, аналитикам поручили составить временную шкалу, на которой буквально по часам распишут, что происходило в самом начале. Версию, что SARS-CoV-2 создавался как биологическое оружие, не отвергли, но её отработка сейчас отложена.

По данным разведслужбы США, вирус изначально был естественным, его изучали, а потом в лаборатории изменили геном. Не исключается, что причиной утечки вируса стала деятельность доктора Ши Чжэнли, который разрабатывает противовирусные препараты и вакцины. Именно он ставил, по версии Соединённых Штатов, эксперименты над летучими мышами.

В материале американского СМИ сказано, что после завершения расследования результаты лягут на стол Дональда Трампа и его администрации. После этого в Белом доме примут решение, как и какую страну привлечь к ответственности за возникновение пандемии.