"Происхождением из Косово, с родословной до 7-го колена": В Сети узнали о "лохматом подарке" Сербии для Путина

Сербия усиленно готовится к визиту российского лидера. Предполагается, что встреча обещает быть просто грандиозной. Конечно, будут и подарки. К примеру, как рассказывают в Сети, Владимиру Путину могут подарить ещё одного питомца - щенка знаменитой шарпланинской овчарки, "происхождением из Косово, с родословной до 7-го колена".

Официальный визит президента России в Сербию состоится 17 января. В Белграде подготовка к этому событию идёт полным ходом. К примеру, в центре города появился огромный рекламный щит, на котором изображён российский лидер и сделана надпись "Великий брат".

Известно, что как только Борт №1 президента России войдёт в воздушное пространство Сербии, сопровождать его станет почётный караул из истребителей МиГ-29.

Одна из сербских газет опубликовала статью с самым подробным описанием меню большого обеда на 100 человек, который будет дан в честь президента России. Известно даже, какой алкоголь будет предложен гостям - айвовая и сливовая ракия, а также пенистое и чёрное вино.

Между тем в Сети уже рассказывают и о том, какой подарок, возможно, подарят Путину в Сербии. Автор Telegram-канала Kotsnews утверждает, что его сербские источники шепнули: в Белграде у президента России появится новый питомец чисто балканской породы - шарпланинская овчарка. Конечно, это будет щенок. По происхождению собака из Косово, а его родословная известна до 7-го колена.