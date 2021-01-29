"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет": А Михалков был прав…

В статье Царьграда, посвящённой выступлению президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе, был сделан особый акцент на его предупреждении миру по поводу роста влияния технологических компаний-гигантов.

Российский лидер заметил, что по мере ещё большего расширения и ускорения процесса цифровизации в пандемию данные корпорации фактически начали конкурировать с государствами.

Путин задался вопросом, насколько такая ситуация соотносится с интересами граждан и где пролегает граница между успешным масштабным бизнесом и стараниями жёстко в соответствии с собственными взглядами воздействовать на население.

По данной проблеме в интервью для программы "Шафран" на канале Царьград высказался писатель Игорь Шнуренко. Он указал на заявление руководителя корпорации Salesforce Марка Бениоффа.

Обращаясь к основателю Давосского форума Клаусу Швабу, тот заметил, что функция управления миром уже фактически отошла бизнесменам-глобалистам, в то время как государства оказались неэффективными: "Теперь они не нужны".

"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет", - процитировал Бениоффа Шнуренко.

Напомним, на точку зрения Шваба, который выступает одним из главных идеологов "глобальной перезагрузки" мира, ранее обращал внимание режиссёр Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ".

Он подчёркивал, что сторонники этого процесса выступают за формирование однополярного глобалистского мира, подталкивая привычный традиционный уклад "к форточке".