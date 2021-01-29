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"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет": А Михалков был прав…

29 января 2021, 21:05  •  142 • Политика
А Михалков был прав… Американский бизнесмен Марк Бениофф открыто заявил Клаусу Швабу: "Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет". Он заметил, что функция управления миром уже фактически отошла бизнесменам-глобалистам: "Теперь государства не нужны".
В статье Царьграда, посвящённой выступлению президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе, был сделан особый акцент на его предупреждении миру по поводу роста влияния технологических компаний-гигантов.
Российский лидер заметил, что по мере ещё большего расширения и ускорения процесса цифровизации в пандемию данные корпорации фактически начали конкурировать с государствами.
Путин задался вопросом, насколько такая ситуация соотносится с интересами граждан и где пролегает граница между успешным масштабным бизнесом и стараниями жёстко в соответствии с собственными взглядами воздействовать на население.
По данной проблеме в интервью для программы "Шафран" на канале Царьград высказался писатель Игорь Шнуренко. Он указал на заявление руководителя корпорации Salesforce Марка Бениоффа.
Обращаясь к основателю Давосского форума Клаусу Швабу, тот заметил, что функция управления миром уже фактически отошла бизнесменам-глобалистам, в то время как государства оказались неэффективными: "Теперь они не нужны".
"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет", - процитировал Бениоффа Шнуренко.
Напомним, на точку зрения Шваба, который выступает одним из главных идеологов "глобальной перезагрузки" мира, ранее обращал внимание режиссёр Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ".
Он подчёркивал, что сторонники этого процесса выступают за формирование однополярного глобалистского мира, подталкивая привычный традиционный уклад "к форточке".
"Вы можете засунуть свой новый мировой порядок себе в ***", - отмечал Михалков.

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