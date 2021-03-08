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"Проигравшими здесь будут США": Турция придумала, как отомстить за блокировку поставок
08 марта 2021, 14:35 • 105 • Политика
Турция предупредила о последствиях давления из-за ЗРК С-400 и даже продемонстрировала конкретный пример. Анкара придумала, как отомстить американцам за блокировку поставок турецких вертолётов в Пакистан. "Проигравшими здесь будут США", - заявили в Турции.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США сами подталкивают Турцию к своим оппонентам, когда начинают в ультимативной форме что-то требовать. Так он прокомментировал американские санкции, которые Вашингтон наложил на Турцию за покупку российских ЗРК С-400.
В качестве примера он привёл недавний случай, когда США заблокировали поставку турецких военных вертолётов ATAK в Пакистан. В итоге Анкара решила продать вертолёты Китаю - главному сопернику Соединённых Штатов.
Что касается покупки С-400, то данное решение было принято не в одночасье. Пресс-секретарь президента добавил, что российские комплексы не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, поэтому аргументы США сразу отпадают.
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