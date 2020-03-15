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"Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям": Блогер рассказал о поругании памяти участников "Матча смерти"

15 марта 2020, 02:35  •  61 • В мире
Блогер в "Живом журнале" рассказал о том, как нацисты надругались над памятью участников "Матча смерти". Он заявил, что в Киеве сняли и выбросили памятную табличку, которую установили в честь участников знаменитого матча. "Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям", - прокомментировали в Сети.
В "Живом журнале" рассказали о том, как на Украине обращаются с памятью о Великой Отечественной войне. Блогер Андрей Червонец рассказал, как в Киеве сняли с дома и выбросили памятную табличку. На ней были выбиты имена участников знаменитого "Матча смерти".
"А ведь это были футболисты киевского "Динамо". Народ, который потерял память", - прокомментировал блогер.
Информация об этом очень быстро разошлась по соцсетям. Люди возмущались и негодовали над поруганной памятью героических участников "Матча смерти".
"Так сейчас тогдашние проигравшие Киевом рулят. Конечно, ненадолго", - написал пользователь Андрей Журавель.
"Когда теряешь совесть, теряешь всё", - прокомментировал пользователь с ником vacuum_ru.
"Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям", - отметил в Twitter VitalyRl.
"Не удивлюсь. Народ, который потерял память", - коротко оценил произошедшее политолог и публицист Армен Гаспарян.
Напомним, в начале войны большинство футболистов отправилось на фронт, многие из них погибли или получили ранения в сражениях. Почти полностью погибли команды "Трактор" и "Динамо" Минск. Погибла половина состава "Стахановца" и киевского "Динамо", оставшаяся часть которого попала в плен или осталась в оккупированном Киеве. Там же динамовцы сыграли так называемый "Матч смерти" с командой немецких лётчиков "Флакельф". Матч прошёл летом 1942 года в Киеве. Немцев разгромили со счётом 5:3. Через некоторое время после этой игры футболисты-киевляне оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.

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