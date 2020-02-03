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"Прогрессивно, но…": Токаеву из России указали на нарушение протокола на встрече с Помпео

03 февраля 2020, 11:54  •  139 • Политика
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание, что политик обращается к Помпео на английском во время протокольной части. "Очень прогрессивно, но нарушение протокола", - отметил Смирнов.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание на вольность, допущенную во время встречи лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с американским госсекретарем. Во время официального приветствия политик принимающей стороны обращался к Помпео на английском языке.
Смирнов отмечает, что это хоть и прогрессивно, однако является нарушением протокольной части.
"Глава государства во время протокольной части официальных переговоров должен говорить на языке своей страны", - указал он на странице в Twitter.
Скриншот twitter.com/dimsmirnov175
Пользователи в Сети заподозрили, что казахстанский президент, возможно, не просто так столь любезен с Помпео.
"Понравиться хочет? Зачем?" - недоумевает ol_dr_an.
"Решил показать свой английский, а заодно и подхрюкнуть, наплевав на протокол! Получит выговор от Назарбай-бая, а может, и нет!" - шутливо написала в обсуждениях комментатор под ником annaas88844933.
Отметим, что в ходе переговоров в Нур-Султане Токаев на встрече с Помпео выразил готовность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в любой точке планеты.

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