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"Прогресс МС-13" с мусором вернётся на Землю, чтобы утонуть
09 июля 2020, 23:00 • 45 • В мире
Космический корабль "Прогресс МС-13" будет затоплен в Тихом океане. Ранее сообщалось, что грузовой корабль, заполненный мусором, покинул Международную космическую станцию.
В Тихом океане будут затоплены несгораемые элементы грузового корабля "Прогресс МС-13". Заполненный мусором корабль ранее отстыковался от МКС и возвращается на Землю.
По данным "Роскосмоса", "Прогресс" в ночь на четверг войдёт в атмосферу Земли. По расчётам специалистов, то, что не сгорит в атмосфере, упадёт в несудоходный район Тихого океана.
Предварительно, части корабля упадут в 1:13 по московскому времени, почти за две тысячи километров от новозеландской столицы - Веллингтона.
Грузовой корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. С его помощью на станцию были отправлены 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Полёт до МКС проходил по трёхсуточной схеме.
Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, напоминает ТАСС.
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