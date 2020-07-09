"Прогресс МС-13" с мусором вернётся на Землю, чтобы утонуть

В Тихом океане будут затоплены несгораемые элементы грузового корабля "Прогресс МС-13". Заполненный мусором корабль ранее отстыковался от МКС и возвращается на Землю.

По данным "Роскосмоса", "Прогресс" в ночь на четверг войдёт в атмосферу Земли. По расчётам специалистов, то, что не сгорит в атмосфере, упадёт в несудоходный район Тихого океана.

Предварительно, части корабля упадут в 1:13 по московскому времени, почти за две тысячи километров от новозеландской столицы - Веллингтона.

Грузовой корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. С его помощью на станцию были отправлены 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Полёт до МКС проходил по трёхсуточной схеме.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, напоминает ТАСС.