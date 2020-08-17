"Прогоним диктатуру!": Монархию пытаются свергнуть, и Лукашенко тут ни при чём

В тайской столице активисты движения "Свободная молодёжь" собрали многотысячную акцию протеста. Они выступают за изменение Конституции, проведение новых выборов и избрание нового парламента.

По оценкам представителей движения, в акциях в Бангкоке приняли участие почти 20 тыс. человек. Однако правоохранители насчитали около 12 тыс. демонстрантов.

При этом, передаёт ТАСС, перед началом мероприятия на месте появилась небольшая группа сторонников монархии. Они намеревались фиксировать на фото и видео возможные посягательства на монархию, чтобы после отправить снимки в полицию. Впрочем, позднее они покинули акцию.

Продемократические активисты завоевывают популярность в соцсетях. Так, в таиландском сегменте Twitter за сутки число публикаций с хештегами "Прогоним диктатуру" и "Общественное освобождение" превысило более 3,22 млн и 1,71 млн соответственно.

На акции в воскресенье активисты организовали сбор подписей за изменение Основного закона страны, требуя исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената.

В протестной акции, помимо студентов, приняли участие люди из совершенно разных слоёв общества - от рабочих до художников. "Мы хотим новые выборы и новый парламент", - скандировали со сцены.

Отметим, что поближе к России, в соседней Белоруссии, воскресенье также выдалось протестным. В столице республики прошли две массовые акции - сторонников и противников действующей власти.