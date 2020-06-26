|
"Проголосовать дважды не получится": Глава Мосгоризбиркома предупредил о новой системе
26 июня 2020, 10:00 • 34 • Политика
Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды - голос заблокирует новая система, а за попытку предусмотрена ответственность.
Попытка проголосовать дважды по поправкам в Конституцию будет считаться нарушением закона. С таким предупреждением выступил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комментируя недавний инцидент.
Речь идёт о попытке двоих москвичей два раза отдать свой голос по поправкам в Конституцию: один раз онлайн и один раз при помощи бумажного бюллетеня. Мосгоризбирком в ответ отметил, что будет учтён только один голос - тот, что был отдан онлайн. Урны с бюллетенями на участках по месту жительства нарушителей были опечатаны.
Также в ведомстве подчеркнули, что все попытки проголосовать дважды обречены на провал. Система онлайн-голосования автоматически не пропустит повторное голосование участников, заверил Юрий Ермолов.
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2020, 05:00
|
22 июня 2020, 02:00
|
24 июня 2020, 15:00
|
24 июня 2020, 11:00
|
24 июня 2020, 03:00
|
23 июня 2020, 14:00
|
21 июня 2020, 18:25