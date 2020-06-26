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"Проголосовать дважды не получится": Глава Мосгоризбиркома предупредил о новой системе

26 июня 2020, 10:00  •  34 • Политика
Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды - голос заблокирует новая система, а за попытку предусмотрена ответственность.
Попытка проголосовать дважды по поправкам в Конституцию будет считаться нарушением закона. С таким предупреждением выступил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комментируя недавний инцидент.
Речь идёт о попытке двоих москвичей два раза отдать свой голос по поправкам в Конституцию: один раз онлайн и один раз при помощи бумажного бюллетеня. Мосгоризбирком в ответ отметил, что будет учтён только один голос - тот, что был отдан онлайн. Урны с бюллетенями на участках по месту жительства нарушителей были опечатаны.
"За такие вещи предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность", - цитирует ТАСС слова главы Мосгоризбиркома.
Также в ведомстве подчеркнули, что все попытки проголосовать дважды обречены на провал. Система онлайн-голосования автоматически не пропустит повторное голосование участников, заверил Юрий Ермолов.

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