"Проголосовать дважды не получится": Глава Мосгоризбиркома предупредил о новой системе

Попытка проголосовать дважды по поправкам в Конституцию будет считаться нарушением закона. С таким предупреждением выступил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комментируя недавний инцидент.

Речь идёт о попытке двоих москвичей два раза отдать свой голос по поправкам в Конституцию: один раз онлайн и один раз при помощи бумажного бюллетеня. Мосгоризбирком в ответ отметил, что будет учтён только один голос - тот, что был отдан онлайн. Урны с бюллетенями на участках по месту жительства нарушителей были опечатаны.

"За такие вещи предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность", - цитирует ТАСС слова главы Мосгоризбиркома.

Также в ведомстве подчеркнули, что все попытки проголосовать дважды обречены на провал. Система онлайн-голосования автоматически не пропустит повторное голосование участников, заверил Юрий Ермолов.