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"Прогноз Силуанова справедлив, но…": Экономист объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции
03 июня 2021, 20:25 • 126 • Политика
Экономист Василий Колташов объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции. Ранее глава ведомства обратил внимание на тревожный рост показателей и предрёк "обесценивание денег" на этом фоне: "Прогноз Силуанова справедлив, но…".
Глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил о "перегреве инфляции" в России. И в связи с этим он призвал к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.
Министр добавил, что дальнейший рост инфляции приведёт "к обесцениванию расходов, обесцениванию денег, выплат социальных зарплат":
Высказывание Силуанова в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал экономист Василий Колташов. Он обратил внимание на лицемерие в словах руководителя Минфина:
Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что инфляция в России в значительной степени порождена за границей, в том числе в США, и имеет импортный характер.
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