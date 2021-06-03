"Прогноз Силуанова справедлив, но…": Экономист объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции

Экономист Василий Колташов объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции. Ранее глава ведомства обратил внимание на тревожный рост показателей и предрёк "обесценивание денег" на этом фоне: "Прогноз Силуанова справедлив, но…".

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил о "перегреве инфляции" в России. И в связи с этим он призвал к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.

Министр добавил, что дальнейший рост инфляции приведёт "к обесцениванию расходов, обесцениванию денег, выплат социальных зарплат":

Разве мы этого хотим? Нет.

Высказывание Силуанова в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал экономист Василий Колташов. Он обратил внимание на лицемерие в словах руководителя Минфина:

Прогнозная часть у Силуанова во многом справедлива. Действительно, высокая инфляция ничего хорошего нам не даст. Но дело в том, что Силуанов является одним из главных виновников высокой инфляции. Потому что в условиях повышения мировых цен на нефть он так рьяно выполняет бюджетное правило. И ни разу я не слышал, чтобы он говорил о необходимости немедленно отменить его... Минфин выкупает и выкупает валюту, перенося на нашу экономику западную инфляцию.

Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что инфляция в России в значительной степени порождена за границей, в том числе в США, и имеет импортный характер.