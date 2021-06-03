Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Главная / Политика

"Прогноз Силуанова справедлив, но…": Экономист объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции

03 июня 2021, 20:25  •  126 • Политика
Экономист Василий Колташов объяснил цинизм позиции Минфина по инфляции. Ранее глава ведомства обратил внимание на тревожный рост показателей и предрёк "обесценивание денег" на этом фоне: "Прогноз Силуанова справедлив, но…".
Глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил о "перегреве инфляции" в России. И в связи с этим он призвал к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.
Министр добавил, что дальнейший рост инфляции приведёт "к обесцениванию расходов, обесцениванию денег, выплат социальных зарплат":
Разве мы этого хотим? Нет.
Высказывание Силуанова в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал экономист Василий Колташов. Он обратил внимание на лицемерие в словах руководителя Минфина:
Прогнозная часть у Силуанова во многом справедлива. Действительно, высокая инфляция ничего хорошего нам не даст. Но дело в том, что Силуанов является одним из главных виновников высокой инфляции. Потому что в условиях повышения мировых цен на нефть он так рьяно выполняет бюджетное правило. И ни разу я не слышал, чтобы он говорил о необходимости немедленно отменить его... Минфин выкупает и выкупает валюту, перенося на нашу экономику западную инфляцию.
Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что инфляция в России в значительной степени порождена за границей, в том числе в США, и имеет импортный характер.
Силуанов не может этого не знать. Поэтому его выступление - это, на мой взгляд, край цинизма. Он и его экономическая либеральная фракция являются виновниками того, что рубль находится в столь непростом положении. Период кризиса закончен, и с оживлением мировой экономики начинает стремительно дорожать продовольствие, нефть подорожала. Подорожает ещё больше, кстати говоря... Но при этом не дают укрепиться рублю, - отметил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 14:55
Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.