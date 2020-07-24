"Профилактика" от русских стала привычной? Пентагон рассказал об инцидентах в Сирии

Американские военные уже привыкли действовать вблизи российских бойцов в Сирии. Как заявил заместитель командующего операцией Inherent Resolve в Ираке и Сирии генерал-майор Кеннет Экман, и та и другая стороны придерживаются определённых протоколов поведения.

При этом, пояснил он, недопонимание крайне редко приводило к какому-то всплеску эмоций или агрессии.

Ранее в Сети появилась запись, как американские бойцы плетутся на хвосте у наших ребят. В ответ русские блокировали американцев на шоссе и провели воспитательную беседу.

По всей видимости, Пентагон не видит в подобных моментах ничего предосудительного. Как отметил Экман, российские военные "придерживаются протоколов, которые были установлены".

К тому же, добавил он, бойцы США уже привыкли взаимодействовать с русскими.

"Контакты на самом деле очень часты, это касается как взаимодействия на земле, так и в воздухе. Честно говоря, наши силы в достаточной степени привыкли к тому, чтобы работать вблизи друг от друга. Цель здесь - избежать конфликтов и сюрпризов", - добавил он.