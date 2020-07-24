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"Профилактика" от русских стала привычной? Пентагон рассказал об инцидентах в Сирии

24 июля 2020, 01:05  •  6 • В мире
В Пентагоне назвали редкими инциденты между конвоями России и США в Сирии. При этом в Сети ранее появилось видео, зафиксировавшее, как российские военные настоятельно рекомендовали американцам не преследовать наши БТР. И это сработало. В Минобороны США не стали вдаваться в детали по этому поводу, а лишь отметили, что контакты российских и американских сил в САР нередки.
Американские военные уже привыкли действовать вблизи российских бойцов в Сирии. Как заявил заместитель командующего операцией Inherent Resolve в Ираке и Сирии генерал-майор Кеннет Экман, и та и другая стороны придерживаются определённых протоколов поведения.
При этом, пояснил он, недопонимание крайне редко приводило к какому-то всплеску эмоций или агрессии.
Ранее в Сети появилась запись, как американские бойцы плетутся на хвосте у наших ребят. В ответ русские блокировали американцев на шоссе и провели воспитательную беседу.
По всей видимости, Пентагон не видит в подобных моментах ничего предосудительного. Как отметил Экман, российские военные "придерживаются протоколов, которые были установлены".
К тому же, добавил он, бойцы США уже привыкли взаимодействовать с русскими.
"Контакты на самом деле очень часты, это касается как взаимодействия на земле, так и в воздухе. Честно говоря, наши силы в достаточной степени привыкли к тому, чтобы работать вблизи друг от друга. Цель здесь - избежать конфликтов и сюрпризов", - добавил он.

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