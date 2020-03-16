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"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки

16 марта 2020, 00:35  •  89 • Политика
Популярной - вероятно, не в лучшем понимании - "профессор Вера" стала после поста о желании продолжать травить Валентину Терешкову за её позицию. Так она ответила главе федерации бокса Умару Кремлёву. Но оказалось, что известна профессор и другими призывами. Например, с требованием найти росгвардейца, якобы избившего правозащитника после одиночного пикета. А также оскорблениями и фейками.
Профессор из Саратова Вера Афанасьева заявила о желании визжать и царапаться, чтобы оставаться частью критикующих и оскорбляющих Валентину Терешкову. Она обратилась к главе Федерации бокса Умару Кремлёву. Афанасьева назвала его "маленьким" и заявила, что намерена остаться в рядах тех, кто критикует и оскорбляет первую женщину-космонавта. Ранее Кремлёв записал видеообращение, где, не стесняясь в выражениях, но абсолютно спокойно сообщил:
"Хочу сказать два слова про травлю Терешковой. Те мрази - а по-другому я их назвать не могу, - которые считают себя смелыми и оскорбляют Валентину Владимировну, маму, бабушку, героя нашей страны, первую женщину-космонавта... Я готов пригласить их", - сказал он.
Умар Кремлёв предложил смельчакам "поднять свои задницы" и дойти до Федерации бокса России. "Маленький, мрази смелыми не бывают", - заявила Афанасьева.
Она сказала, что ждёт Кремлёва у себя и объявила о намерении вступить с ним в "бой". Она пообещала соревнования "в вычислении интегралов и припоминании тангенсов". В завершение добавила - "а ещё можем визжать и царапаться".
Как оказалось, "профессор Вера", как назвала её, например, журналиста Юлия Витязева, рассказывая о посте, отметилась в последние пару дней и другими яркими заявлениями на грани фейков. Например, призвала найти росгвардейца, который якобы избил "гуманиста, учёного и правозащитника" 78-летнего Льва Пономарёва - будто бы после одиночного пикета. Афанасьева опубликовала пару фотографий - с Пономарёвым и мужчиной в маске, росгвардейцем. Оскорбила сотрудника Росгвардии, назвав его "здоровой сволочью", а затем добавила: "Имя его пока неизвестно, но узнаем". Тут стоит сразу отметить: даже если и пикет был одиночным, то Пономарёв, находясь в толпе людей, крикнул "Снимайте, ребята!", после чего началась толкотня. К слову, есть видео иницидента, где ясно видно, что били, скорее, росгвардейца. А вот снимавшие трясли камерой и постоянно визжали. Выходит, "профессор Вера" из Саратова распространяет фейк?
Фото: www.facebook.com/vera.afanasyeva.9.
Или другой пример. В очередном посте Вера Афанасьева пишет, кавыча сообщение, будто бы не от своего имени: "Пересекая границы России, коронавирус обнуляется". А дальше и вовсе заявляет, что "власти скрывают масштабы эпидемии". И, отстаивая свою позицию, приводит списком число заболевших ОРВИ - это общее обозначение вирусных заболеваний.
Фото: www.facebook.com/vera.afanasyeva.9.
В среднем "профессор Вера" публикует посты подобного толка каждые 4-5 часов. Какие она публикует научные работы, пока неясно.
Между тем, если мы говорим о реальной опасности короновируса и любых других вирусных заболеваний, следует помнить о банальных мерах предосторожности. Например, в Роспотребнадзоре, как пишут "Невские новости", напомнили, что вирусы могут оставаться на денежных купюрах.

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