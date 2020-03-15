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"Профессор Вера" хочет "визжать и царапаться" ради оскорблений Валентины Терешковой
15 марта 2020, 19:35 • 140 • Политика
Профессор из Саратова Вера Афанасьева заявила о желании визжать и царапаться ради того, чтобы оставаться частью критикующих и оскорбляющих Валентину Терешкову.
Она обратилась к главе Федерации бокса Умару Кремлёву. Афанасьева назвала его "маленьким" и заявила, что намерена остаться в рядах тех, кто критикует и оскорбляет Валентину Терешкову. Ранее Кремлёв записал видеообращение, где, не стесняясь в выражениях, но абсолютно спокойно сообщил:
"Хочу сказать два слова про травлю Терешковой. Те мрази - а по-другому я их назвать не могу, - которые считают себя смелыми и оскорбляют Валентину Владимировну, маму, бабушку, героя нашей страны, первую женщину-космонавта... Я готов пригласить их", — сказал он.
Умар Кремлёв предложил смельчакам "поднять свои задницы" и дойти до Федерации бокса России. "Маленький, мрази смелыми не бывают", — заявила Афанасьева.
Она сказала, что ждёт Кремлёва у себя и объявила о намерении вступить с ним в "бой". Она пообещала соревнования "в вычислении интегралов и припоминании тангенсов".
"А ещё можем визжать и царапаться", — добавила она.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя выпад "профессора Веры", отметила, что та бросила вызов Умару Кремлёву, "прекрасно зная, что нормальный мужчина никогда не будет драться с женщиной". Даже если она далеко не умна.
"Потому Кремлёв на бой не явится и тетя Вера по уже не раз отработанной схеме смело объявит себя победительницей", — подытожила Витязева.
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