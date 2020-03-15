"Профессор Вера" хочет "визжать и царапаться" ради оскорблений Валентины Терешковой

Она обратилась к главе Федерации бокса Умару Кремлёву. Афанасьева назвала его "маленьким" и заявила, что намерена остаться в рядах тех, кто критикует и оскорбляет Валентину Терешкову. Ранее Кремлёв записал видеообращение, где, не стесняясь в выражениях, но абсолютно спокойно сообщил:

"Хочу сказать два слова про травлю Терешковой. Те мрази - а по-другому я их назвать не могу, - которые считают себя смелыми и оскорбляют Валентину Владимировну, маму, бабушку, героя нашей страны, первую женщину-космонавта... Я готов пригласить их", — сказал он.

Умар Кремлёв предложил смельчакам "поднять свои задницы" и дойти до Федерации бокса России. "Маленький, мрази смелыми не бывают", — заявила Афанасьева.

Она сказала, что ждёт Кремлёва у себя и объявила о намерении вступить с ним в "бой". Она пообещала соревнования "в вычислении интегралов и припоминании тангенсов".

"А ещё можем визжать и царапаться", — добавила она.

Журналистка Юлия Витязева, комментируя выпад "профессора Веры", отметила, что та бросила вызов Умару Кремлёву, "прекрасно зная, что нормальный мужчина никогда не будет драться с женщиной". Даже если она далеко не умна.

"Потому Кремлёв на бой не явится и тетя Вера по уже не раз отработанной схеме смело объявит себя победительницей", — подытожила Витязева.