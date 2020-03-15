Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / Политика

"Профессор Вера" хочет "визжать и царапаться" ради оскорблений Валентины Терешковой

15 марта 2020, 19:35  •  140 • Политика
Профессор из Саратова Вера Афанасьева заявила о желании визжать и царапаться ради того, чтобы оставаться частью критикующих и оскорбляющих Валентину Терешкову.
Она обратилась к главе Федерации бокса Умару Кремлёву. Афанасьева назвала его "маленьким" и заявила, что намерена остаться в рядах тех, кто критикует и оскорбляет Валентину Терешкову. Ранее Кремлёв записал видеообращение, где, не стесняясь в выражениях, но абсолютно спокойно сообщил:
"Хочу сказать два слова про травлю Терешковой. Те мрази - а по-другому я их назвать не могу, - которые считают себя смелыми и оскорбляют Валентину Владимировну, маму, бабушку, героя нашей страны, первую женщину-космонавта... Я готов пригласить их", — сказал он.
Умар Кремлёв предложил смельчакам "поднять свои задницы" и дойти до Федерации бокса России. "Маленький, мрази смелыми не бывают", — заявила Афанасьева.
Она сказала, что ждёт Кремлёва у себя и объявила о намерении вступить с ним в "бой". Она пообещала соревнования "в вычислении интегралов и припоминании тангенсов".
"А ещё можем визжать и царапаться", — добавила она.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя выпад "профессора Веры", отметила, что та бросила вызов Умару Кремлёву, "прекрасно зная, что нормальный мужчина никогда не будет драться с женщиной". Даже если она далеко не умна.
"Потому Кремлёв на бой не явится и тетя Вера по уже не раз отработанной схеме смело объявит себя победительницей", — подытожила Витязева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов
15 марта 2020, 11:35
Украинцы обстреляли здание российского посольства
15 марта 2020, 11:35
Путин собрался переселить в Крым половину России? Чубаров видит препятствие только в воде
15 марта 2020, 13:35
Через день после "заражения" коронавирусом Трамп объявил режим ЧС и пообещал дать 50 млрд
15 марта 2020, 02:35
В Кремле заявили об отсутствии зарубежных поездок в графике Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
15 марта 2020, 02:35
"Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям": Блогер рассказал о по...
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
14 марта 2020, 14:35
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.