"Профессор Брэд Питт" уже готов: США определили виновных в пандемии

В прошлые выходные американская пресса со ссылкой на главу Центра глобального взаимодействия Госдепа США Лию Гэбриел обвинила сразу три страны в распространении фейков о ситуации с коронавирусом в США и в целом на Западе. Речь идёт о России, Китае и Иране, говорится в статье РИА Новости.

Гэбриел заявила, что якобы эти страны сотрудничают в плане распространения вбросов, а кроме того, Китай всеми силами "цинично" выставляет себя победителем в борьбе с инфекцией.

На фоне трагической статистики в США Штаты ужесточили информационную войну против этих стран. Гэбриел разоблачает евразийский информационный заговор, в прибалтийских СМИ оплакивают тот факт, что "увы, большая часть итальянцев поверит кремлевской пропаганде" и что "Италия начнет требовать снятия санкций". А всякие мелкие СМИ сообщают о том, что под прикрытием помощи Италии Россия проводит там спецоперацию.

Автор статьи отмечает, что новая волна информационной войны, развёрнутая Гэбриел, не вызывает удивления: ещё до того, как она заняла свой пост, она чётко обозначила, "против кого будет дружить".

Также автор добавляет, что, учитывая то, что США, несмотря на ужасающую статистику, уже определили победителя и спасителя мира от коронавируса в лице себя, максимум через год мы неизбежно увидим прекрасный динамичный триллер. Там "постаревший, но все еще секси Брэд Питт (профессор) в паре с юной певицей Дуа Липой (доктор микробиологии) спасут мир от коронавируса. Называться будет сдержанно: "Штамм Зеро" или "Штамм X", заключает автор.

Напомним, что число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 728 до 965. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. Он уточнил, что всего в штате выявлено 59 513 заболевших. По словам губернатора, число жертв будет продолжать расти.

Комментируя эти трагические новости, журналистка Юлия Витязева отметила, что, согласно приведённой статистике, в этом штате "сейчас один человек умирает каждые шесть минут".

Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.

Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.

"Я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.