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"Профессии нужно посвятить жизнь": Путин о знаниях, нужных президенту

13 декабря 2018, 17:54  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал на открытом уроке в Ярославле, какие навыки и знания нужны лидеру государства. Он считает, что главой страны может стать человек с любой профессией, но последней необходимо посвятить жизнь.
Президентом страны может стать человек с любой профессией. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин, который принял участие в работе форума "Проектория" в Ярославле.
«Президентом может быть человек с любой профессией, но он должен посвятить этой профессии свою жизнь полностью», - поведал президент России.
При этом он добавил, что лидеру государства необходимы юридические или экономические знания. Кроме того, политик должен быть погружен в социум и в законы взаимодействия людей.
«Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны», - дал советы Путин во время открытого урока.

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