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"Проект влияния. Нужен лишь лидер": Валуев назвал тех, кому выгодна "политическая дубина" Грета Тунберг

22 ноября 2019, 21:39  •  47 • Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил, что с большим сомнением относится к юной экоактивистке Грете Тунберг, считая, что она - только "проект влияния". Раскрывая тех, кому выгодна подобная "политическая дубина", российский парламентарий отметил, что в современном мире для продвижения революционных идей в массы нужен только лидер. "И в данном случае его делают из этой девочки", - пояснил свою мысль Валуев.
Чем опасна экоактивистка Грета Тунберг и почему первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев не стал бы её слушать, если бы она выступила перед российскими парламентариями? На этот вопрос сам депутат ответил в интервью РИА ФАН, отметив, что с большим сомнением относится к тому, что ещё незрелый, по сути, человек может высказывать такую "большую палитру мнений относительно глобалистских идей".
"Я воспринимаю эту девочку как некий проект влияния, - продолжил свою мысль Валуев, - объединения немалой части человеческого сообщества для воздействия на определённые структуры, в том числе даже государственные".
Парламентарий обратил также внимание на то, что заявления юной шведки больше становятся предреволюционными по своему состоянию. А молодёжь делает из неё идола. И здесь кроется большая опасность.
Рассуждая о том, кто стоит за спиной Греты, Валуев подчеркнул, что эти "кукловоды", конечно же, "стараются держаться в тени". Но результаты их "работы" хорошо видны. Например, во Франции.
"Я бы сказал, что это, в принципе, те же люди, которые стоят за движением "жёлтых жилетов" во Франции", - заметил депутат, добавив, что сегодня в мире создана почва для реализации подобных идей. Но не хватает одного: "Нужен лишь лидер, и в данном случае его делают из этой девочки". И шведка, такие как она "лидеры" фактически становятся "политической дубиной".
По мнению парламентария, речь идёт о "переделе рынка", попытке смены сознания.

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