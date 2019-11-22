|
"Проект влияния. Нужен лишь лидер": Валуев назвал тех, кому выгодна "политическая дубина" Грета Тунберг
22 ноября 2019, 21:39 • 47 • Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил, что с большим сомнением относится к юной экоактивистке Грете Тунберг, считая, что она - только "проект влияния". Раскрывая тех, кому выгодна подобная "политическая дубина", российский парламентарий отметил, что в современном мире для продвижения революционных идей в массы нужен только лидер. "И в данном случае его делают из этой девочки", - пояснил свою мысль Валуев.
Чем опасна экоактивистка Грета Тунберг и почему первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев не стал бы её слушать, если бы она выступила перед российскими парламентариями? На этот вопрос сам депутат ответил в интервью РИА ФАН, отметив, что с большим сомнением относится к тому, что ещё незрелый, по сути, человек может высказывать такую "большую палитру мнений относительно глобалистских идей".
"Я воспринимаю эту девочку как некий проект влияния, - продолжил свою мысль Валуев, - объединения немалой части человеческого сообщества для воздействия на определённые структуры, в том числе даже государственные".
Парламентарий обратил также внимание на то, что заявления юной шведки больше становятся предреволюционными по своему состоянию. А молодёжь делает из неё идола. И здесь кроется большая опасность.
Рассуждая о том, кто стоит за спиной Греты, Валуев подчеркнул, что эти "кукловоды", конечно же, "стараются держаться в тени". Но результаты их "работы" хорошо видны. Например, во Франции.
"Я бы сказал, что это, в принципе, те же люди, которые стоят за движением "жёлтых жилетов" во Франции", - заметил депутат, добавив, что сегодня в мире создана почва для реализации подобных идей. Но не хватает одного: "Нужен лишь лидер, и в данном случае его делают из этой девочки". И шведка, такие как она "лидеры" фактически становятся "политической дубиной".
По мнению парламентария, речь идёт о "переделе рынка", попытке смены сознания.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2019, 22:39
|
19 ноября 2019, 09:09
|
19 ноября 2019, 05:54
|
19 ноября 2019, 18:39
|
22 ноября 2019, 05:24
|
18 ноября 2019, 00:39
|
17 ноября 2019, 18:09