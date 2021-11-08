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"Проект "Страх": Британские читатели - о русском корабле-шпионе

08 ноября 2021, 22:25  •  79 • Политика
Корабль ВМФ России следит за авианосной группой Британии вблизи Омана, пишет британская The Telegraph. "Проект "Страх". Уже неинтересно", - комментируют "сенсацию" читатели.
Русский разведывательный корабль "Кильдин" мог вести слежку за прошедшими недавно учениями британской авианосной группы во главе с Queen Elizabeth и ВМС Омана, пишет британская газета The Telegraph. Её читатели высмеяли "сенсацию" в комментариях.
Речь идёт о русском разведывательном судне "Кильдин", спущенном на воду в 1969 году. Его длина немного превышает 70 метров, а экипаж составляет 73 человека. "Кильдин" имеет лишь лёгкое вооружение из 16 зенитных ракет для поражения воздушных целей, но при этом оснащён несколькими радиолокационными станциями и системами подводной связи для прослушивания других кораблей. Утверждается, что это судно занималось прослушиванием радиосвязи нового британского авианосца, отправившегося в своё первое плавание в Индо-Тихоокеанский регион.
Я уверен, мы и сами этим занимаемся,
- указывает на очевидное британский читатель под ником Michael Oflaherty.
Проект "Страх". Уже неинтересно,
- отмечает Winston Smith.
Если эта старая посудина в силах уследить за авианосцем британских ВМС, то у нас проблемы,
- комментирует Overt Hill.
Напомним, в Британии разводят панику каждый раз, когда русские корабли появляются на горизонте. Похоже, обычные британцы уже устали от постоянного нагнетания страха.

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