"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи

Политолог Валерий Соловей рассказал, что политэлита сейчас якобы делает ставку на возможного преемника Владимира Путина - премьера Михаила Мишустина.

"Они хотят Мишустина! Я сейчас скажу сенсацию: у Мишустина в Кремле прозвище - Хрущ, по аналогии с Никитой Сергеевичем Хрущёвым. И внешне он даже очень похож", - отметил Соловей в интервью Аркадию Янковскому, руководителю независимого Дискуссионного клуба в Новосибирске, пишет "Собеседник".

В разговоре с Царьградом политолог Сергей Марков напомнил, что Валерий Соловей является ярым противником Владимира Путина.

"И в правительстве, и в Администрации президента есть много тайных врагов Владимира Путина, которые готовятся к моменту, когда они смогут его предать и выступить на стороне западных спецслужб, когда они начнут проект по свержению Путина. Естественно, они поэтому и общаются с такими яркими антипутинскими экспертами, как Валерий Соловей. У него, я точно знаю, есть довольно много сторонников в структурах власти среди тех, кто мечтает о том моменте, когда он предаст Владимира Путина. Наверное, они ему и слили", - предположил Марков.

В свою очередь политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева заявила, что несколько некорректно обсуждать прозвища высокопоставленных лиц в СМИ, высказывая такое неуважениее.

"Я могу только посоветовать Валерию Соловью поменьше читать Telegram-каналы и перестать подавать информацию из этих источников как инсайдерскую", - коротко отметила Елисеева.