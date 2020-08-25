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"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи

25 августа 2020, 00:15  •  28 • Политика
Политолог Сергей Марков высказал свою точку зрения на заявление коллеги Валерия Соловья, что премьера Михаила Мишустина в Кремле прозвали Хрущом и прочат в преемники Путина. Марков предположил, по каким причинам Соловей решил так выразиться, и напомнил о "проекте по свержению" нынешнего главы государства и "серых кардиналах", которые через политологов решают свои задачи.
Политолог Валерий Соловей рассказал, что политэлита сейчас якобы делает ставку на возможного преемника Владимира Путина - премьера Михаила Мишустина.
"Они хотят Мишустина! Я сейчас скажу сенсацию: у Мишустина в Кремле прозвище - Хрущ, по аналогии с Никитой Сергеевичем Хрущёвым. И внешне он даже очень похож", - отметил Соловей в интервью Аркадию Янковскому, руководителю независимого Дискуссионного клуба в Новосибирске, пишет "Собеседник".
В разговоре с Царьградом политолог Сергей Марков напомнил, что Валерий Соловей является ярым противником Владимира Путина.
"И в правительстве, и в Администрации президента есть много тайных врагов Владимира Путина, которые готовятся к моменту, когда они смогут его предать и выступить на стороне западных спецслужб, когда они начнут проект по свержению Путина. Естественно, они поэтому и общаются с такими яркими антипутинскими экспертами, как Валерий Соловей. У него, я точно знаю, есть довольно много сторонников в структурах власти среди тех, кто мечтает о том моменте, когда он предаст Владимира Путина. Наверное, они ему и слили", - предположил Марков.
В свою очередь политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева заявила, что несколько некорректно обсуждать прозвища высокопоставленных лиц в СМИ, высказывая такое неуважениее.
"Я могу только посоветовать Валерию Соловью поменьше читать Telegram-каналы и перестать подавать информацию из этих источников как инсайдерскую", - коротко отметила Елисеева.

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