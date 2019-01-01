"Проект Коломойского": Гаспарян прокомментировал выдвижение Зеленского на пост президента Украины

Публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал выдвижение на пост президента Украины комика Владимира Зеленского, назвав его "проектом" украинского олигарха Игоря Коломойского.

Публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя заявление украинского комика Владимира Зеленского по поводу участия в президентских выборах, обратил внимание на то, что выдвижение политика считается проектом олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский сделал заявление по поводу своего участия в президентской гонке в новогоднем поздравлении на телеканале "1+1", принадлежащем Коломойскому. Причем ради выступления комедианта в эфирной сетке было смещено официальное поздравление от Петра Порошенко, который пока ещё остаётся президентом Украины.

"Трагедию истории на Украине все уже посмотрели... Теперь посмотрим фарс", - отмечают пользователи твиттера в комментариях к посту Гаспаряна.

Наиболее оптимистично (и иронично) настроенные участники обсуждения полагают, что Украину ждёт "весёлый" год и превращение в цирк под руководством Зеленского. Их оппоненты отмечают, что, учитывая, что за Зеленским стоит Коломойский, скорее следует ожидать крови и скорбей.