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"Проект Коломойского": Гаспарян прокомментировал выдвижение Зеленского на пост президента Украины
01 января 2019, 17:09 • 101 • Политика
Публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал выдвижение на пост президента Украины комика Владимира Зеленского, назвав его "проектом" украинского олигарха Игоря Коломойского.
Публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя заявление украинского комика Владимира Зеленского по поводу участия в президентских выборах, обратил внимание на то, что выдвижение политика считается проектом олигарха Игоря Коломойского.
Зеленский сделал заявление по поводу своего участия в президентской гонке в новогоднем поздравлении на телеканале "1+1", принадлежащем Коломойскому. Причем ради выступления комедианта в эфирной сетке было смещено официальное поздравление от Петра Порошенко, который пока ещё остаётся президентом Украины.
"Трагедию истории на Украине все уже посмотрели... Теперь посмотрим фарс", - отмечают пользователи твиттера в комментариях к посту Гаспаряна.
Наиболее оптимистично (и иронично) настроенные участники обсуждения полагают, что Украину ждёт "весёлый" год и превращение в цирк под руководством Зеленского. Их оппоненты отмечают, что, учитывая, что за Зеленским стоит Коломойский, скорее следует ожидать крови и скорбей.
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