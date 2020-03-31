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"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса

31 марта 2020, 02:35  •  80 • В мире
Тревожное предупреждение звучит из уст врачей по всему миру: вирусологи уверены, что на самом деле носителей коронавируса может быть на порядок больше, чем по официальным данным. Сотни тысяч человек могут быть заражены инфекцией и даже не подозревать об этом - пока вирус продуцируется в носу и горле, больной может не испытывать никаких симптомов.
Группа американских и китайских вирусологов проанализировали данные о заболевших COVID-19 в Ухане. Оказывается, на момент начала массовых заражений 18 февраля, когда было выявлено 26 тысяч больных, ещё примерно 37 с половиной тысяч человек были носителями инфекции, но на начальном этапе. Именно этот факт позволил коронавирусу так быстро распространиться, пишет чешское издание Tiscali.
Учёные уверены - более 60% всех случаев заражения приходится на скрытые случаи, которые не зарегистрированы врачами. Поэтому данные официальной статистики можно считать лишь верхушкой айсберга.
Сейчас врачи говорят о необходимости массовых тестирований, поскольку тестировать и изолировать только тех, у кого начали проявляться симптомы, - это значит упустить огромное количество других инфицированных, которые заражают других.
При этом такие методы, как измерение температуры, просто не сработают, поскольку носители вируса ещё не больны. Обычно на первой неделе инкубационного периода человек вообще не ощущает никаких симптомов, а в это время у него в носу и горле продуцируются тысячи и даже миллионы вирусов - так описал процесс глава отдела инфекционных заболеваний и тропической медицины одной из немецких клиник Клеменс Вендтнер.
"Для нас важно знать долю заболевших с умеренными симптомами или вообще без них, поскольку мы должны понять, что продвигает эту эпидемию", - цитирует издание слова Майкла Остергольма, директора Центра исследований инфекционных заболеваний в Миннеаполисе, США.
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