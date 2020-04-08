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"Продумываем, просчитываем": Мишустин о том, что ещё готовят в России для поддержки народа

08 апреля 2020, 15:35  •  57 • Политика
Премьер-министр России сообщил о том, что правительство продолжает работу над новыми проектами мер, которые должны поддержать население и предпринимателей в сложный период распространения коронавирусной инфекции.
Об этом глава правительства сообщил во время видеоконференции с депутатами парламентской фракции "Справедливая Россия".
"Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно ещё сделать", - цитирует его слова РИА Новости.
Михаил Мишустин выразил благодарность в адрес депутатов Госдумы за профессиональную работу над предыдущим перечнем законопроектов, которые создавались для того, чтобы можно было реализовать все инициативы Владимира Путина, которые нацелены на помощь гражданам и бизнесу.
Список сфер экономики, которые больше всего пострадали от пандемии, были накануне опубликованы правительством. В перечень вошли предприятия общепита, туризма и гостиничного бизнеса, отрасли авто- и авиаперевозок, а также культуры и развлечений, фитнеса и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в сроки уплаты налогов. В постановлении правительства № 409 от 2 апреля 2020 года сказано, что представители малого и среднего бизнеса в течение полугода могут не платить налог на прибыль, а также единый сельскохозяйственный налог и налог по УСН за предыдущий год. Уплату НДФЛ для ИП за 2019-й отсрочили на три месяца. На четыре месяца отложили авансовые платежи за определённые периоды.
Если микропредприятие входит в список пострадавших от пандемии отраслей, то для него отсрочили срок уплаты страховых взносов. Налоговую отчётность все без исключения организации и индивидуальные предприниматели могут также представить позднее.
В документе сказано, что до конца весны налоговые органы не будут блокировать банковские расчётные счета, даже если компания несвоевременно представит пакет документов. Кстати, в этом случае на бизнес даже не будет налагаться штраф. Эта мера будет действовать с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Также Михаил Мишустин объявил о введении временного моратория на отключения и штрафы за долги ЖКХ по всей России. Запрет продержится до конца текущего года.
Речь идёт о задолженности по таким коммунальным услугам, как газ, тепло, вода, канализация, электроэнергия и вывоз ТБО.
Предложенная мера касается всех жителей России. Но будет временной. Мораторий будет действовать до конца текущего года.
"Льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - подчеркнул Мишустин.
Для заёмщиков, которые хотят уйти на кредитные каникулы, правительство установило "потолок" по размерам займа. Премьер-министр Михаил Мишустин определил максимальный размер кредита для займов, по которым можно будет временно приостановить исполнение.
Согласно документу, есть несколько кредитных "потолков" в зависимости от займа. Так, в документе, представленном на сайте правительства, максимальный размер кредита для займов, по которым можно будет временно приостановить исполнение, начинается от 100 тысяч.
Если речь идёт о физических лицах, то для потребительских кредитов "потолок" составляет 250 тысяч рублей. В случае подобного же займа, но с лимитом кредитования - 100 тысяч рублей. Если речь идёт об индивидуальных предпринимателях, взявших потребительский кредит, то тут сумма равна 300 тысячам рублей.
Предусмотрен и вариант кредитных каникул для тех, кто взял потребительский кредит на покупку автомобиля под залог. В этом случае максимальный размер кредита, по которому заёмщик может попросить у банка временно изменить условия и уйти на каникулы, составляет 600 тысяч рублей.
Решили и вопрос с получением пенсий. В Пенсионном фонде пояснили, что банки и Почта России пошли навстречу пенсионерам, так что никаких проблем с этим не возникнет.
Получить пенсию можно будет несколькими способами. Тем, кто раньше ходил за ней на почту, теперь её будет приносить на дом почтальон в дату, установленную графиком. Никаких заявлений для этого писать не нужно.
Если вы получали пенсию в банке, то сможете сделать это и в апреле, просто нужно учесть, что все банковские организации теперь работают в режиме выходного дня - проверьте часы работы своего отделения.
В банке также можно будет оплатить квитанции ЖКУ, добавили в Пенсионном фонде.
Проще всего будет тем, кому пенсия приходила на банковскую карту, - здесь вообще никаких изменений не предвидится, всё будет начисляться по-прежнему и в привычные дни.

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