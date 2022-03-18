"Продуманная политика": Политолог раскрыл корыстный план Польши об Украине

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Польша совсем не бескорыстно борется за скорейшее вступление Украины в ЕС и НАТО. "Продуманная политика", - отметил эксперт.

Польский премьер Матеуш Моравецкий посетил Киев, где провёл ряд переговоров. Состоялась встреча и с Владимиром Зеленским. Позднее Моравецкий сделал заявление, в котором призвал ЕС как можно скорее принять Украину в ЕС.

Ростислав Ищенко считает, что поляки искренны в своём стремлении подтянуть Украину в Евросоюз и НАТО. Они высказывались об этом ещё в 90-х. Однако это вовсе не забота о безопасности или экономическом росте Незалежной. Мотивы Варшавы корыстны.

Германия несколько десятилетий назад была восточной границей НАТО. После вступления Польши в альянс "прифронтовым государством" стала она. Варшаве выгодно, чтобы Украина стала членом НАТО, так как она окажется в прямом смысле крайней с востока.

"Для Польши это нормальная продуманная политика, которую они проводят на протяжении нескольких десятилетий и будут проводить до тех пор, пока существует Украина", - приводят слова политолога "Народные Новости".

Однако пока все действия Польши тщетны – политического веса маловато.