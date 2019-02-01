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"Продуктивные переговоры" с Китаем подтолкнули Трампа к обещаниям снова повысить пошлины

01 февраля 2019, 08:24  •  125 • Политика
Президент США Дональд Трамп надеется, что ему и председателю КНР Си Цзиньпину удастся заключить торговую сделку до 1 марта. Он отметил, что, если стороны не смогут прийти к соглашению — США введут таможенные пошлины в 25%. Таким образом, "продуктивные переговоры", которые завершились накануне, буквально подтолкнули Трампа к обещаниям снова повысить пошлины. Между тем, Китай надеется на активизацию торговых переговоров с США и скорейший выход на взаимовыгодные договоренности.
Такое послание председателя КНР Си Цзиньпина распространяет агентство "Синьхуа". В нём говорится, что об этом также было сказано во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.
"Надеемся, что обе стороны на основе взаимного уважения и сотрудничества продолжат двигаться навстречу друг другу, - цитирует агентство главу китайской делегации, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. - Надеемся, что обе наши страны будут содействовать развитию китайско-американских отношений и стабильному росту мировой экономики".
В Поднебесной склонны сейчас считать, что переговоры, которые были завершены накануне, принесут свои плоды, поскольку были "предметными и обстоятельными".
"В ходе последнего раунда китайско-американских переговоров был достигнут "важный прогресс", - подчёркивается в официальном документе от китайской стороны.
КНР указывает, что стороны активно работают над тем, чтобы достичь сбалансированного двустороннего товарооборота, а также делают всё возможное для снятия взаимных ограничений на торговлю. В перспективе - сотрудничество в области сельского хозяйства.
Примечательно другое. Пока Поднебесная подчёркивает, что она готова "учитывать интересы не только свои, но и американской стороны", США объявили, что повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к "удовлетворительным результатам" к 1 марту.
Такая информация есть в распространенном в четверг Белым домом заявлении. Президент Дональд Трамп подтвердил, что 90-дневный согласованный в Буэнос-Айресе процесс представляет собой жесткие сроки.
"Многое еще предстоит сделать, несмотря на достигнутый прогресс, - говорится в заявлении с американской стороны.
Напомним, ранее сообщалось, что с 30 по 31 января должностные лица высокого ранга США и Китая "вели продуктивные переговоры об экономических отношениях" между двумя странами.

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