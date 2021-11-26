Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

"Продолжить поездку в Китай невозможно": Глава МИД Швейцарии из Москвы вернётся домой

26 ноября 2021, 19:50  •  167 • Политика
Глава МИД Швейцарии отменил поездку в КНР и вернётся из Москвы в свою страну. "К сожалению, в настоящее время продолжить поездку в Китай невозможно", - гласит заявление ведомства.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отменил свою поездку в Китай из-за неисправности в самолёте. Вместо этого он вернётся обратно в свою страну, сообщает пресс-служба МИД Швейцарии.
Ранее самолёт министра совершил вынужденную посадку в Москве, так и не долетев до Китая. Причиной стала неисправность воздушного судна. В итоге глава МИД Швейцарии отменил свой визит.
К сожалению, в настоящее время продолжить поездку в Китай невозможно. Поэтому Кассис сегодня вернётся из Москвы в Швейцарию,
- гласит сообщение МИД Швейцарии в Twitter.
Добавляется, что министр вернётся домой уже в пятницу, 26 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





167
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 14:35
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и поставил ультиматум
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.