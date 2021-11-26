"Продолжить поездку в Китай невозможно": Глава МИД Швейцарии из Москвы вернётся домой

Глава МИД Швейцарии отменил поездку в КНР и вернётся из Москвы в свою страну. "К сожалению, в настоящее время продолжить поездку в Китай невозможно", - гласит заявление ведомства.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отменил свою поездку в Китай из-за неисправности в самолёте. Вместо этого он вернётся обратно в свою страну, сообщает пресс-служба МИД Швейцарии.

Ранее самолёт министра совершил вынужденную посадку в Москве, так и не долетев до Китая. Причиной стала неисправность воздушного судна. В итоге глава МИД Швейцарии отменил свой визит.

К сожалению, в настоящее время продолжить поездку в Китай невозможно. Поэтому Кассис сегодня вернётся из Москвы в Швейцарию,

- гласит сообщение МИД Швейцарии в Twitter.

Добавляется, что министр вернётся домой уже в пятницу, 26 ноября.