"Продолжим рвать": В МИД Украины пообещали выйти из оставшихся договоров с Россией

Украина продолжит разрывать двусторонние соглашения с Россией. Об этом объявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар. По его словам, Киев уже расторг в одностороннем порядке 153 договора с Москвой.

Заявление было сделано в связи с выходом Украины из ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. Кроме того, с 1 апреля 2019 года Киев расторг договор с Москвой о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в котором стороны обещали признавать границы друг друга.

"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаётся в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал замглавы МИД Украины в интервью агентству "Укринформ".

При этом он добавил, что Киев якобы не делает "радикально-эмоциональных шагов" в плане разрыва договоров с Москвой, так как это может навредить украинцам, живущим в России. Кроме того, Василий Боднар отметил, что в деле одностороннего разрыва соглашений важно соблюсти все необходимые процедуры.