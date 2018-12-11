"Продолжим рекламировать Кавказ": Посольство РФ прокомментировало рекомендации США по поездкам в Россию

Российское посольство в США прокомментировало изменение рекомендаций Госдепа для американцев по поездкам в Россию. В частности, наши дипломаты в ответ на многочисленные оговорки Госдепа США про якобы недоброжелательные регионы сообщили, что "продолжат рекламировать Кавказ".

Напомним, р ешение Госдепартамента США исключить Россию из стран, куда американцам следует "пересмотреть поездку", является признанием очевидной реальности. На это жест российские дипломаты, как они сами признались, смотрят с удовлет ворением.

"С удовлетворением восприняли снятие Госдепом США безосновательных рекомендаций американским гражданам "передумать посещать Россию", - говорится в сообщении диппредставительства. - Сейчас американцев призывают "соблюдать повышенную осмотрительность"".

Примечательно то, что, с одной стороны, Россия теперь оказалась в одной категории с Великобританией, Данией, Францией и Германией, а с другой — американская сторона продолжает выпускать страшилки про " недоброжелательные регионы".