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"Продолжим рекламировать Кавказ": Посольство РФ прокомментировало рекомендации США по поездкам в Россию
11 декабря 2018, 10:39 • 147 • Политика
Российское посольство в США прокомментировало изменение рекомендаций Госдепа для американцев по поездкам в Россию. В частности, наши дипломаты в ответ на многочисленные оговорки Госдепа США про якобы недоброжелательные регионы сообщили, что "продолжат рекламировать Кавказ".
Напомним, решение Госдепартамента США исключить Россию из стран, куда американцам следует "пересмотреть поездку", является признанием очевидной реальности. На это жест российские дипломаты, как они сами признались, смотрят с удовлетворением.
"С удовлетворением восприняли снятие Госдепом США безосновательных рекомендаций американским гражданам "передумать посещать Россию", - говорится в сообщении диппредставительства. - Сейчас американцев призывают "соблюдать повышенную осмотрительность"".
Примечательно то, что, с одной стороны, Россия теперь оказалась в одной категории с Великобританией, Данией, Францией и Германией, а с другой — американская сторона продолжает выпускать страшилки про "недоброжелательные регионы".
"Небезопасными для туризма Вашингтоном объявлены Северный Кавказ, включая гору Эльбрус и Чечню, а также Крым, - говорится в сообщении. - Со своей стороны, продолжим рекламировать американцам данные российские регионы".
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