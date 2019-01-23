Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Исключить практику произвольных ударов по Сирии - МИД сделал официальное заявлен...
Юнус-Бек Евкуров: Мы не уговариваем федеральный центр прощать нам долги, а идем ...
«Полностью не согласен с обвинением»: пытавшийся захватить самолёт житель ХМАО а...
Россия и Путин глазами японцев
Главная / Политика

"Продолжим покупать газ из России": Меркель заявила в Давосе о высоком значении "голубого топлива" для Германии

23 января 2019, 18:54  •  131 • Политика
Глава правительства Германии Ангела Меркель отметила высокое значение газа в энергоснабжении ФРГ в будущем. "Мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно", - подчеркнула она на выступлении в Давосе.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что газ будет играть все большую роль в энергоснабжении её страны. Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Меркель отметила, что высокая роль газа в энергоснабжении Германия будет сохраняться ещё несколько десятилетий. Канцлер напомнила о закрытии в стране последней угольной шахты, а также прекращении использования атомной энергии в 2020 году. В этой связи Германия намерена продолжить активные закупки "голубого топлива" у России.
"Мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно", - сказала Меркель на выступлении в Давосе.
Она добавила, что вместе с этим Берлин желает "диверсифицировать" закупки газа. Меркель не исключила покупку сжиженного газа у США, а также у других источников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

131
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 12:24
«Должна поддержать общественность»: Без согласия населения Путин Курилы не отдаст
23 января 2019, 12:24
Трамп заочно проиграл демократам выборы: Американцы не хотят голосовать за него - опрос
23 января 2019, 12:24
"Предвыборная гонка 2020 года": Эксперт назвал причины усилившейся критики Трампа в американских СМИ
Загрузка...
23 января 2019, 12:24
Абэ и Путин проговорили тет-а-тет дольше, чем планировалось - МИД Японии
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
23 января 2019, 12:24
У спасателей отобрали мигалки: Путин подписал указ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
17 января 2019, 00:39
Елена Бойко: репортаж с Украины
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
17 января 2019, 13:39
Япония протестует из-за проверки российскими пограничниками рыбаков у Курильских островов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.