"Продолжим покупать газ из России": Меркель заявила в Давосе о высоком значении "голубого топлива" для Германии

Глава правительства Германии Ангела Меркель отметила высокое значение газа в энергоснабжении ФРГ в будущем. "Мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно", - подчеркнула она на выступлении в Давосе.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что газ будет играть все большую роль в энергоснабжении её страны. Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Меркель отметила, что высокая роль газа в энергоснабжении Германия будет сохраняться ещё несколько десятилетий. Канцлер напомнила о закрытии в стране последней угольной шахты, а также прекращении использования атомной энергии в 2020 году. В этой связи Германия намерена продолжить активные закупки "голубого топлива" у России.

"Мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно", - сказала Меркель на выступлении в Давосе.

Она добавила, что вместе с этим Берлин желает "диверсифицировать" закупки газа. Меркель не исключила покупку сжиженного газа у США, а также у других источников.