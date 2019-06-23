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"Продолжение следует": Запрет полётов в Грузию назвали "не концом, а началом" российского ответа

23 июня 2019, 17:09  •  283 • Политика
Журналист Роман Бабаян назвал запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию "не концом, а началом" российского ответа на антироссийские выпады со стороны Тбилиси. "Продолжение следует", - пообещал он.
Ведущий программы "Право голоса" Роман Бабаян утверждает, что прекращение полётов российских авиакомпаний в Грузию - это "ещё не конец".
"Это только начало российского ответа на все антироссийские лозунги и кричалки про нашего президента", - пишет Бабаян в Твиттере, не указывая источники своей информации.
"Продолжение следует", - пообещал он.
Напомним, запрет на полёты в Грузию и продажу туристических путёвок в эту страну был принят после волны антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для всплеска русофобии стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия, на котором грузинская служба протокола усадила депутата Госдумы Сергея Гаврилова, как почетного гостя, в кресло спикера парламента Грузии.
Грузинские радикалы предприняли попытку взять штурмом здание парламента, представители правящей партии "Грузинская мечта" высказались за выдворение делегации из страны, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом" и "оккупантом". Спустя несколько дней Зурабишвили спохватилась и заверила, что не хотела бы потерять 1,2 млн российских туристов в год. Однако за "оккупантов" извиняться не стала.
Фото: твиттер/Роман Бабаян

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