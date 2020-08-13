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"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
13 августа 2020, 01:15 • 94 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало призвал белорусов любым способом поддерживать протесты. "Мы будем выходить каждый день, чтобы ломать тот бесчеловечный режим, который установил Лукашенко", - гласит призыв оппозиционера.
Бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало потребовал от белорусов любым возможным способом поддерживать протесты в стране. Его призыв был опубликован в Telegram.
Цепкало предлагает взять белорусских правоохранителей измором, заставить бегать их за погромщиками по всему городу. Оппозиционер похвастал, что все тюрьмы Минска уже забиты участниками протеста и ОМОН не справляется.
Напомним, что пошёл уже четвёртый день протестов в столице Белоруссии. Сторонники оппозиции выходят на улицы под вечер и начинают стычки с милицией и ОМОНом, провоцируют их резкие действия. Первые два дня столкновения происходили в центре Минска. Теперь же они плавно перетекли на окраины столицы.
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