"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске

Бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало потребовал от белорусов любым возможным способом поддерживать протесты в стране. Его призыв был опубликован в Telegram.

Цепкало предлагает взять белорусских правоохранителей измором, заставить бегать их за погромщиками по всему городу. Оппозиционер похвастал, что все тюрьмы Минска уже забиты участниками протеста и ОМОН не справляется.

"Поэтому мы будем выходить каждый день, чтобы ломать тот бесчеловечный режим, который установил Лукашенко", - гласит призыв Цепкало.

Напомним, что пошёл уже четвёртый день протестов в столице Белоруссии. Сторонники оппозиции выходят на улицы под вечер и начинают стычки с милицией и ОМОНом, провоцируют их резкие действия. Первые два дня столкновения происходили в центре Минска. Теперь же они плавно перетекли на окраины столицы.