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"Продолжает курс опасных провокаций": Европа потребовала новых санкций против России

11 апреля 2021, 08:00  •  166 • Политика
В Европарламенте потребовали ввести ряд новых санкций против России: там заявили, что Москва "продолжает курс опасных провокаций" и пугает Запад "усилением военного присутствия" у границы с Украиной.
В случае эскалации военного конфликта на востоке Украины против России следует ввести новые санкции. Об этом заявил лидер одной из ведущих фракций Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер в беседе с изданием медиагруппы Funke.
Он считает, что Россия представляет опасность для Запада, усиливая своё военное присутствие близ восточной части Украины. Действия Москвы он назвал "опасными провокациями" и предложил два варианта ужесточения ограничений.
В частности, он призвал заморозить счета русских олигархов и отключить нашу страну от банковской системы SWIFT в случае эскалации.
Напомним, в прошлом месяце ЕС в очередной раз продлил санкции против отдельных граждан и компаний России. В отношении 177 человек и 48 фирм были введены такие ограничения, как заморозка счетов и блокировка доступа к европейским экономическим ресурсам.

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