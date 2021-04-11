"Продолжает курс опасных провокаций": Европа потребовала новых санкций против России

В Европарламенте потребовали ввести ряд новых санкций против России: там заявили, что Москва "продолжает курс опасных провокаций" и пугает Запад "усилением военного присутствия" у границы с Украиной.

В случае эскалации военного конфликта на востоке Украины против России следует ввести новые санкции. Об этом заявил лидер одной из ведущих фракций Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер в беседе с изданием медиагруппы Funke.

Он считает, что Россия представляет опасность для Запада, усиливая своё военное присутствие близ восточной части Украины. Действия Москвы он назвал "опасными провокациями" и предложил два варианта ужесточения ограничений.

В частности, он призвал заморозить счета русских олигархов и отключить нашу страну от банковской системы SWIFT в случае эскалации.

Напомним, в прошлом месяце ЕС в очередной раз продлил санкции против отдельных граждан и компаний России. В отношении 177 человек и 48 фирм были введены такие ограничения, как заморозка счетов и блокировка доступа к европейским экономическим ресурсам.