"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной

Политолог Ищенко рассказал о мести США Украине за неповиновение. "США хотели бы не просто избавиться от Украины, а ещё и продать её, желательно дорого", - отметил эксперт.

США ищут способ избавиться от Украины, но с максимальной выгодой для себя. Такое мнение высказал известный политолог Ростислав Ищенко, комментируя последние события.

Он указал, что Украина является обузой для США. Во-первых, содержание киевского режима достаточно дорого обходится Вашингтону. Во-вторых, мало того что Украина дорого обходится, так она ещё и качает права. Политолог напомнил про недавние выпады президента Владимира Зеленского с требованиями взять его страну в НАТО и ЕС. А в-третьих, США ищут способы наладить отношения с Россией, чтобы заняться Китаем, а Украина этому очень мешает.

Американцы, которые в принципе давно ищут возможность сохранить лицо и избавиться от этого украинского груза, сейчас почувствовали оперативную необходимость избавиться от Украины. Пока на них гирей висит Украина, они не могут договориться с Россией по поводу китайской проблемы,

- объяснил эксперт в эфире YouTube-канала "Sputnik на русском".

Он добавил, что при этом США не просто хотят уйти из Украины, но и сделать это с как можно большей выгодой для себя. Поэтому Вашингтон пытается навязать сделку Москве, но Россия уже дала понять, что Украина ей больше не интересна.

В своей торгашеской манере США хотели бы не просто избавиться от Украины, а ещё и продать её, желательно дорого, ну или хотя бы как-то, чтобы хоть что-то получить взамен, хотя бы какие-то гарантии от России,

- приводит Nation News слова Ростислава Ищенко.

Политолог подчеркнул, что без ухода США из Украины диалога с Россией не выйдет. Но уходить американцам придётся без каких-либо условий.