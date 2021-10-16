|
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 00:55 • 25 • Политика
Политолог Ищенко рассказал о мести США Украине за неповиновение. "США хотели бы не просто избавиться от Украины, а ещё и продать её, желательно дорого", - отметил эксперт.
США ищут способ избавиться от Украины, но с максимальной выгодой для себя. Такое мнение высказал известный политолог Ростислав Ищенко, комментируя последние события.
Он указал, что Украина является обузой для США. Во-первых, содержание киевского режима достаточно дорого обходится Вашингтону. Во-вторых, мало того что Украина дорого обходится, так она ещё и качает права. Политолог напомнил про недавние выпады президента Владимира Зеленского с требованиями взять его страну в НАТО и ЕС. А в-третьих, США ищут способы наладить отношения с Россией, чтобы заняться Китаем, а Украина этому очень мешает.
- объяснил эксперт в эфире YouTube-канала "Sputnik на русском".
Он добавил, что при этом США не просто хотят уйти из Украины, но и сделать это с как можно большей выгодой для себя. Поэтому Вашингтон пытается навязать сделку Москве, но Россия уже дала понять, что Украина ей больше не интересна.
- приводит Nation News слова Ростислава Ищенко.
Политолог подчеркнул, что без ухода США из Украины диалога с Россией не выйдет. Но уходить американцам придётся без каких-либо условий.
Подпишитесь на нас
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2021, 01:05
|
10 октября 2021, 09:35
|
12 октября 2021, 03:35
|
09 октября 2021, 09:05
|
14 октября 2021, 01:05
|
09 октября 2021, 13:10
|
13 октября 2021, 00:35