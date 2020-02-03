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"Продай собаку - заплати за газ": "Слуга народа" дал совет пенсионерке по оплате ЖКУ
03 февраля 2020, 02:09 • 73 • Политика
Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы оплатить "коммуналку". "Если собака во дворе элитной породы, то она может её продать в любой момент и спокойно себе оплатить (газ)", - заявил парламентарий.
На Украине депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар ответил на жалобы пенсионерки - предложил продать собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Это произошло в прямом эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".
Во время передачи пенсионерка задала вопрос депутату, как ей прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии. "Слуга народа" предложил продать что-нибудь из имущества, например собаку.
Заявление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни ругают парламентария за полнейший отрыв от народа и реальности. Другие уже спешат сочинять шутки на эту тему.
Напомним, что после госпереворота 2014 года на Украине цены на газ выросли более чем в 10 раз. Власти страны предлагают гражданам субсидии, но их не хватает. Одна из причин роста цен - требования МВФ и конфликтные отношения с Россией.
Фото: скриншот Twitter/@VasilichK
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