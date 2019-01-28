"Продать Курилы не удалось": Отстаивание островов украинские СМИ обозвали "позором Путина"

Украинские СМИ ситуацию с отстаиванием Россией своего суверенного права на Курильские острова обозвали "позором Путина", заявив, что "продать Курилы не удалось". В Сети удивились легкости освоения прессой Незалежной "зрадо-переможной методики".

Украинское издание "Обозреватель" вышло с публикацией, посвященной ситуации вокруг Курильских островов. При этом отстаивание Россией своего суверенного права на Курилы украинские СМИ обозвали "позором Путина".

"Продать Курилы не удалось", - заявляет издание, рассуждая о недавних переговорах президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по мирному договору.

В Сети тем временем удивились той легкости, с которой пресса Незалежной осваивает "зрадо-переможную методику".

"Это просто прелестно! - иронично заметила у себя в Twitter журналист Юлия Витязева. - То, с какой лёгкостью шароварники освоили зрадо-переможную методику манипуляции подкастрюльным пространством своих соотечественников - заслуживает похвалы".