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"Продать Курилы не удалось": Отстаивание островов украинские СМИ обозвали "позором Путина"

28 января 2019, 10:09  •  163 • Политика
Украинские СМИ ситуацию с отстаиванием Россией своего суверенного права на Курильские острова обозвали "позором Путина", заявив, что "продать Курилы не удалось". В Сети удивились легкости освоения прессой Незалежной "зрадо-переможной методики".
Украинское издание "Обозреватель" вышло с публикацией, посвященной ситуации вокруг Курильских островов. При этом отстаивание Россией своего суверенного права на Курилы украинские СМИ обозвали "позором Путина".
"Продать Курилы не удалось", - заявляет издание, рассуждая о недавних переговорах президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по мирному договору.
В Сети тем временем удивились той легкости, с которой пресса Незалежной осваивает "зрадо-переможную методику".
"Это просто прелестно! - иронично заметила у себя в Twitter журналист Юлия Витязева. - То, с какой лёгкостью шароварники освоили зрадо-переможную методику манипуляции подкастрюльным пространством своих соотечественников - заслуживает похвалы".
Это просто прелестно! То, с какой лёгкостью шаровариники освоили зрадо/переможную методику манипуляции подкастрюльным пространством своих соотечественников - заслуживает похвалы pic.twitter.com/ix4K2nIu40
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 28 января 2019 г.

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