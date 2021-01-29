"Продался кровавому режиму": "Мамкины оппозиционеры" не простили Слепакову "едких глаголов"

"Понимаете, Семён, кремлёвский темник в стихах - это всё равно кремлёвский темник. Пахнет тем же самым говном, но в стихах", - написал в Twitter Леонид Волков.

К нему присоединилась супруга Алексея Навального Юлия, предположившая, что Слепаков "не теряет надежды" стать акционером "Газпрома".

Подобного рода комментарии оставили и другие сторонники Навального. Журналистка Ольга Скабеева, собрав скрины "выпадов" против Слепакова, коротко написала в Telegram-канале: "Началось)))".

Её коллега Роман Голованов тем временем разместил на своём канале второе стихотворение Семёна, иронично заметив, что "Слепаков - всё".

"Продался кровавому режиму, предал идеалы светлой революции, растоптал ростки юной демократии сапогом едкого глагола", - пошутил Голованов.

Если первое стихотворение Слепакова было посвящено тем, кто активно призывал народ выходить на улицы, грея "свою *** жирную тушу" на мальдивских курортах, то второе адресовано "добрым либералам".

Добрые блюстители

Либеральных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Этим четверостишием начинается второе стихотворение. Далее Слепаков, используя нецензурную лексику, описывает, как на "прикольный митинг" зазывали ребятню, чтобы "погонять гэбню".

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас.

"Добрые либералы", по мнению Слепакова, готовы "сгноить всех в яме" ради "добрых нужд". В итоге "милое добро" стало "злей, чем зло", заключает автор стихотворения.